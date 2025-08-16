Почему Трамп возложил ответственность за мир на Зеленского: анализ заявления после саммита

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Путин / © ТСН

Реклама

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с главой РФ Путиным заявил, что соглашения по Украине нет, а также посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому «заключить соглашение».

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на интервью Трампа Шону Геннити на Fox News.

Американский президент заявил, что его встреча с российским главой на Аляске была «10 из 10» и возложил ответственность за заключение соглашения на президента Украины.

Реклама

«Сейчас действительно все зависит от президента Зеленского, чтобы это было сделано», — сказал Трамп.

Он добавил, что также европейские страны должны немного привлечься, но ключевое решение, по его мнению, остается за Украиной.

Напомним, международные издания уже дали оценку встрече президентов РФ и США на Аляске. В частности, издание The Kyiv Independent назвало саммит Трампа и Путина «отвратительным, позорным и бесполезным».

А экссоветник по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Путин победил после встречи на Аляске.