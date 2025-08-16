- Дата публикации
Почему Трамп возложил ответственность за мир на Зеленского: анализ заявления после саммита
Трамп рассказал Fox News о переговорах и призвал Зеленского к соглашению.
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с главой РФ Путиным заявил, что соглашения по Украине нет, а также посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому «заключить соглашение».
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на интервью Трампа Шону Геннити на Fox News.
Американский президент заявил, что его встреча с российским главой на Аляске была «10 из 10» и возложил ответственность за заключение соглашения на президента Украины.
«Сейчас действительно все зависит от президента Зеленского, чтобы это было сделано», — сказал Трамп.
Он добавил, что также европейские страны должны немного привлечься, но ключевое решение, по его мнению, остается за Украиной.
Напомним, международные издания уже дали оценку встрече президентов РФ и США на Аляске. В частности, издание The Kyiv Independent назвало саммит Трампа и Путина «отвратительным, позорным и бесполезным».
А экссоветник по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Путин победил после встречи на Аляске.