Почему Трамп выбрал Будапешт для встречи с Путиным: объяснение эксперта

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп демонстративно избрал Будапешт для встречи с Путиным. Это удар по Евросоюзу и МКС.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил политтехнолог и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, таким образом Трамп может стремиться «умножить на ноль» решение Международного уголовного суда, издавшего ордера на Путина и его союзников.

«Выбор он объяснял так: „Мне нравится Орбан, он очень хорошо руководит, а я нравлюсь ему. Поэтому выбрал Будапешт“, — заключил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность трехсторонней встречи в Будапеште.

«Если меня пригласят в Будапешт, если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем, или, как это называется, shuttle diplomacy, президент Трамп встречается с Путиным и президент Трамп встречается со мной, то в том или ином формате мы согласимся», — подчеркнул Зеленский.