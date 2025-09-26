Почему Трамп взялся критиковать Россию: в Белом доме объяснили тактику

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал резкие заявления в адрес России, и это является «тактикой переговоров», призванной оказать давление на Кремль.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Его слова прозвучали после того, как Трамп неожиданно поддержал стремление Украины к полному восстановлению территориальной целостности, что стало приятной новостью для Киева и шоком для многих мировых лидеров.

По словам чиновника, такая риторика является проявлением растущего раздражения президент США в адрес президента России Владимира Путина. В то же время чиновник подчеркнул, что это не означает кардинального изменения политики США в отношении Украины во время работы Генассамблеи ООН, где Трамп провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Еще недавно американский президент предполагал, что Украине придется уступить часть земель для прекращения войны. Поэтому его утверждение, что Киев может «отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде», стало резким разворотом.

Впрочем, уже через несколько часов госсекретарь Марко Рубио на заседании Совбеза ООН заявил, что война завершится переговорами, а не победой на поле боя, фактически подтвердив неизменность официальной позиции Вашингтона.

«Все, что делает президент, он рассматривает сквозь призму: „Как мы можем заключить сделку?“, — объяснил представитель Белого дома.

Он также подчеркнул, что Трамп «долгое время очень разочарован Путиным. Он посылает очень сильный сигнал. Россия — огромная страна с большой экономикой, военной экономикой, но Украина уже почти четыре года успешно защищается». И добавил: «Все, что он говорит, — если Путин не хочет мира, пусть продолжается война, а мы и дальше будем продавать оружие НАТО».

«Он сыт по горло Путиным», — подчеркнул еще один высокопоставленный чиновник из Белого дома. Он уточнил, что Трамп рассматривает возможность санкций против РФ.

В то же время демократы в США отмечают: слова президента будут иметь значение только тогда, когда за ними последуют реальные действия — санкции и увеличение военной помощи Украине.

«Иначе это лишь дешевая болтовня», — сказал конгрессмен Грегори Микс.

К слову, по данным New York Post, заявление Трампа о том, что Россия является «бумажным тигром», и что Украина способна вернуть все свои территории, основывается на новых данных американской разведки, которые указывают на экономический крах и поражения Кремля на поле боя. В Белом доме этому изданию подтвердили, что такая риторика — это «тактика переговоров» и «стратегический ход», направленный на давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Заметим, 25 сентября Трамп призвал Путина остановить войну против Украины, назвав ее «бессмысленным убийством людей». Президент США отметил, что Россия «поставила на карту все», ее экономика «катится к черту», а репутация сильно страдает. По словам Трампа, РФ «захватывает очень мало территории, если вообще завоевывает». «Эта война должна была бы закончиться», — подытожил американский лидер.