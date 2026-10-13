Почему Трамп заключил соглашение с Путиным по поводу дизеля: в СМИ раскрыли настоящую цель США

Трамп и Путин / © Associated Press

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США разрешили экспорт российского дизеля, чтобы вернуть Россию к переговорам о прекращении войны. В Вашингтоне считают, что это смягчит позицию Кремля и поможет возобновить трехсторонний диалог после предыдущих неудачных попыток.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, ознакомленных с ходом переговоров.

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По данным собеседников издания, на нескольких волевых встречах в Майами спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской делегации, что Владимир Путин пока не готов к переговорам о завершении 4,5-летней войны.

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Два источника отметили, что объявленное соглашение призвано способствовать возобновлению контактов, тогда как третий собеседник подчеркнул: договоренность по топливу должна «смягчить» позицию Москвы, поскольку она «отправляет сигнал о том, что Трамп открыт к сотрудничеству» с РФ.

«Идея заключалась в том, что США могли бы вернуться в Россию и сказать: „Видите ли, украинцы прекратили забастовки, и мы заключили с вами это соглашение. Теперь ваша очередь что-то делать“, — цитирует Reuters одного из участников встречи.

По соглашению Россия поставит более 2,25 миллиона баррелей дизеля на рынки США и мира. Часть американских законодателей критикует это решение, потому что оно дает Москве деньги на войну без уступок. Дональд Трамп защитил соглашение, назвав его «правильным выбором для американского народа», и объяснил, что стремится снизить цены на горючее перед выборами в Конгресс.

Отмечается, что на встрече Кушнер снова призвал Украину прекратить атаки на российские НПЗ. Трамп убеждал, что эти удары повышают мировые цены на горючее. Однако эксперты отмечают, что главной причиной высоких цен является война в Иране, а объемы российского дизеля по соглашению слишком малы, чтобы оказать существенное влияние на рынок США.

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Издание отмечает, что представители США напомнили о предоставлении военной и разведывательной помощи Киеву, но не угрожали прекратить ее из-за отказа остановить удары по НПЗ. На встрече в Майами с участием европейских чиновников и Всемирного банка (отказавшегося от комментариев) обсудили гарантии безопасности, восстановление Украины и инвестиции. Украина заявила о готовности прекратить удары по энергетике при аналогичных шагах России, однако никаких официальных соглашений подписано не было.

Как отмечают медиа, объявление соглашения обострило отношения между Вашингтоном и Киевом. Президент Владимир Зеленский назвал решение США «слабым решением» и «подарком Путину». В ответ Дональд Трамп заявил, что Зеленский «мог бы многократно решить эту войну» и что украинцам нужно «получить нового президента».

Согласно сообщениям СМИ, подтверждения прекращения огня в энергетике нет. В понедельник Россия снова атаковала украинские энергообъекты, а спикер Кремля Дмитрий Песков отклонил предложение Зеленского о 60-дневном перемирии.

Как отмечают медиа, обе стороны держат жесткую позицию: по данным источника, близкого к Кремлю, Путин сядет за стол переговоров только после того, как «получит оставшиеся 11% Донбасса, которые он сможет представить внутри страны как победу».

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Украина же исключает любые территориальные уступки, настаивая, что основой для мирного соглашения может быть только замораживание конфликта на существующей линии фронта.

Соглашение Трампа и Путина о дизеле РФ — последние новости

Напомним, президент США сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

По данным Axios, Вашингтон увязал решение об экспорте российского топлива с отказом Украины прекратить удары по НПЗ.

Также Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Кроме того, президент США заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, договоренность вступает в силу немедленно , а обе стороны уже согласились ее соблюдать.

Однако впоследствии Владимир Зеленский заявил, что объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью.

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