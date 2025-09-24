Почему Трамп заявил о возвращении всех территорий Украины: ответ политтехнолога

Дональд Трамп / © Associated Press

Недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть все оккупированные территории, стало настоящим сюрпризом для многих политических обозревателей.

Об этом сказал политтехнолог Тарас Загородний.

Он убежден: это смещение в позиции является результатом не случайности, а роста субъектности Украины.

По словам эксперта, этому предшествовала серьезная подготовительная работа. Визит Кита Келлога и других представителей оцепления Трампа был неслучайным. Они «проводили встречи, смотрели на настроения, видели разработки нашего ВПК и делали соответствующие отчеты». Эти отчеты, как утверждает Загородний, доказали, что Украина не сломается и поэтому придется идти на сотрудничество.

Фактор Путина и выборы в США

На смену позиции Дональда Трампа повлияли и другие важные факторы. Политтехнолог отмечает, что наглость Путина, откровенно отвергающего встречу с Владимиром Зеленским и выдвигающая невыполнимые условия, могла стать дополнительным аргументом.

Кроме того, эксперт отмечает внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах. В стране начинается период выборов, и Трампу необходимы реальные политические результаты, которые он может представить избирателям. В противном случае республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе. Следовательно, заявление о возвращении территорий, хотя и требует поддержки ЕС и НАТО, может быть частью стратегии, направленной на получение политических дивидендов и реальных внешнеполитических успехов.

Напомним, 23 сентября в США прошли переговоры лидера Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. После завершения встречи журналистка ТСН Ольга Кошеленко в прямом эфире на YouTube-канале ТСН спросила Зеленского, как завершились переговоры.

«Владимир Александрович показал палец вверх», — сказала она.

Поэтому есть надежда, что встреча была удачной.