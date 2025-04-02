Почему Трамп злой на Путина: аналитик объяснил, что "происходит удивительное"

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп злой на президента России Владимира Путина, ведь встретил кого-то еще менее рационального, чем он сам. По мнению американского лидера, российский диктатор должен понимать, что война истощает его экономику, и искать выход из этого. Трамп дает Путину этот выход, а тот смеется над президентом США.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

«Говорят, Трамп злой на Путина, который саботирует переговоры, и готов ввести страшные санкции. Ну, главное, чтобы не ввел их против Украины. Потому что с него произойдет… Но, похоже, происходит удивительное. Трамп встретил кого-то еще менее рационального, чем он сам. И это Путин. Потому что Трамп считает, что Путин должен понимать, что война истощает его экономику, и должна искать выход из этого. И Трамп дает ему этот выход. А Путин смеется над ним», — говорится в сообщении Фурсы.

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Война истощает российскую экономику

Банкир отметил, что Трампу есть чему удивляться, ведь война действительно истощает российскую экономику. В информационном поле доминирует странное представление, что война — это полезно для экономики, поэтому Путин не хочет завершать боевые действия. На самом же деле экономика не может держаться на войне — она может держаться на военных расходах. Если они так важны для экономики, то эти расходы можно продолжить и после окончания войны. Речь идет о строительстве дорог, мостов, домов, инвестициях и прочем.

«Такие расходы, которыми Путин финансирует войну, создают предпосылки к неконтролируемому росту цен. Последнее заставляет Центробанк бороться с инфляцией, ограничивая стоимость денег в экономике, убивая таким образом здоровую, не военную часть вашей экономики. И пока идет война — это не изменится. Таким образом, только завершение войны дает выход из кризиса. Не гарантию на выход из кризиса, а шанс его избежать», — объяснил Фурса.

Он акцентировал, что выхода не будет, когда у России закончатся деньги, а война еще будет продолжаться.

«А вот здесь проблема. Потому что военные расходы могут закончиться. Потому что деньги могут закончиться. Потому что война — это дорого. И с 2022 года Путину помогало держаться все, что Россия заработала за 30 лет. И положила в тумбочку. И вот эти накопления они и тратили. Допечатывая остальные. Но тут беда в том, что те же накопления скоро закончатся. Их должно хватить разве что на 2025 год. А дальше только печатный станок, только хардкор», — заметил экономист.

Он сразу же возразил, что России помогут доходы от экспорта нефти. Нефтедолларов будет недостаточно. На сегодняшний день нефтегазовые доходы уже составляют треть российского бюджета. Они не вытянут ситуацию, «когда закончатся деньги в тумбочке».

Почему Путину нужно завершать войну?

«И поэтому Путину нужно завершать войну, с точки зрения здравого смысла. Потому что есть шанс на приток денег. Тогда есть шанс на настоящий рост экономики, который построен на инвестициях. Потому что военные расходы — это мертвые расходы. Оно не приносит прибыль. Он умирает в полях Украины. И не возвращается в экономику», — объяснил Фурса.

Он добавил, что поэтому российской экономике сейчас крайне необходимо вернуть хотя бы призрачную нормальность.

Трамп спасает экономику РФ, а Путин пытается ему помешать

Банкир снова подчеркнул, что война не держит экономику, а истощает ее. Именно поэтому российский рынок так радуется, когда Трамп заявляет, что условно послезавтра остановит войну и обещает снятие санкций.

«Именно поэтому в такие моменты укрепляется рубль и растет стоимость российских акций. Если бы это было наоборот, то должна быть обратная картина. Но нет. И Трамп из всех активов больше всего поспособствовал росту именно российского рубля, который еще около нового года доходил до 110 рублей за доллар, а сейчас курс — 85 рублей», — обратил внимание Фурса.

По его мнению, «как бы Трамп ни спасал российскую экономику, Путин пытается ему помешать».

«И это должно очень удивлять президента США, пытающегося рационализировать такое поведение переговорной стратегией. Тем более, иногда Путин подбрасывает Трампу косточку надежды, останавливая атаки шахедов на одну ночь. Но что трудно терпеть нарциссу, так это публичное признание, что из него делают дурака. И, может, это, наконец, заставит президента США действовать. Главное, чтобы не против Украины…», — резюмировал экономист.

Напомним, Трамп заявил, что сердит на Путина из-за заявлений о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Президент США сказал, что готов наложить «вторичные тарифы» на всю российскую нефть, если не удастся заключить соглашение о прекращении огня.