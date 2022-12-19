Почему Украина до сих пор не получает оружия от США по ленд-лизу: объяснение МИД

В настоящее время Штаты оказывают военную помощь Украине за счет средств, в то время как лен-длиз предусматривает получение помощи в аренду, или за свой счет.

Соединенные Штаты пока не передают военную помощь Украине по программе ленд-лиза, чтобы в будущем сэкономить украинский бюджет.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Громадському".

Он пояснил, что механизм ленд-лиза предусматривает механизм передачи вооружения или техники в аренду или на условиях лизинга.

"Преимущество этого инструмента — скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без излишней бюрократии и необходимости голосований по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток — объемы поставок американского оружия в рамках лендлиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", — отметил Николенко.

Спикер МИД уточнил, что в настоящее время Штаты оказывают военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета.

По словам Николенко, Украина получает от США безопасность и оборонную помощь по трем программам:

инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),

внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF),

пополнение запасов оружия США (Replenishment of US weapons stocks).

Военную помощь в рамках этих программ оказывают на безвозмездной основе. То есть, эти программы, в отличие от лендлиза, не предусматривают возмещения со стороны Украины.

"Помимо двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 миллиардов долларов", — напомнил Николенко.

От членов НАТО и других партнеров Украина получила вооружение в размере 40 миллиардов долларов. Из этих 40 миллиардов более 19,3 миллиарда долларов поступило именно от США.

Напомним, закон о ленд-лизе для Украины 9 мая подписал президент США Джо Байден. Украина сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них после победы. Или просто отдать уцелевшую технику назад. 1 октября закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу.

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