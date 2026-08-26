- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему Украина до сих пор не получила лицензию на ракеты в Patriot: Келлог объяснил
Генерал Келлог будет убеждать Трампа дать Украине лицензию на производство ракет в Patriot
Президент США Дональд Трамп передумал выдавать лицензию на производство ракет для Patriot на территории Украины из-за бизнес-интересов американских оборонных гигантов.
Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью украинской блоггерке Рамине Эсхакзай.
По его словам, задержка с предоставлением Украине лицензии связана с обеспокоенностью компаний-производителей, в частности, Lockheed Martin о передаче «лицензии их интеллектуальной собственности».
«Почему мне нравится идея, чтобы Украина это (ракеты в „Петриоты“ — Ред.) делала? Потому что здесь могут работать быстрее и, вероятно, лучше с новыми решениями. Так что надо дать украинцам этот шанс», — считает Келлог.
Он уточнил, что это не политическое, а сугубо бизнес-решение оборонных компаний. Келлог заверил, что по возвращении в США этот вопрос с Дональдом Трампом.
«Когда я вернусь после этого визита, у меня будет возможность пойти к президенту и сказать ему, что, по моему мнению, он должен сделать. Думаю, он прислушался к некоторым людям, и это досадно», — подытожил генерал.
Напомним, 10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о выдаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений по поводу утечки технологий в Россию.
31 июля Трамп также отметил, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.
5 августа агентство Reuters сообщало, что США опасаются за безопасность производств ракет для Patriot в Украине и сейчас обсуждается вариант по сборке ракет в Германии, тогда как в Украине будут производиться только комплектующие для перехватчиков.