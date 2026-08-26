Почему Украина до сих пор не получила лицензию на ракеты в Patriot: Келлог объяснил

Келлог раскрыл закулисье решения Трампа по ракетам Patriot для Украины / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп передумал выдавать лицензию на производство ракет для Patriot на территории Украины из-за бизнес-интересов американских оборонных гигантов.

Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью украинской блоггерке Рамине Эсхакзай.

Реклама

По его словам, задержка с предоставлением Украине лицензии связана с обеспокоенностью компаний-производителей, в частности, Lockheed Martin о передаче «лицензии их интеллектуальной собственности».

Реклама

«Почему мне нравится идея, чтобы Украина это (ракеты в „Петриоты“ — Ред.) делала? Потому что здесь могут работать быстрее и, вероятно, лучше с новыми решениями. Так что надо дать украинцам этот шанс», — считает Келлог.

Он уточнил, что это не политическое, а сугубо бизнес-решение оборонных компаний. Келлог заверил, что по возвращении в США этот вопрос с Дональдом Трампом.

«Когда я вернусь после этого визита, у меня будет возможность пойти к президенту и сказать ему, что, по моему мнению, он должен сделать. Думаю, он прислушался к некоторым людям, и это досадно», — подытожил генерал.

Напомним, 10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о выдаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений по поводу утечки технологий в Россию.

Реклама

31 июля Трамп также отметил, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

5 августа агентство Reuters сообщало, что США опасаются за безопасность производств ракет для Patriot в Украине и сейчас обсуждается вариант по сборке ракет в Германии, тогда как в Украине будут производиться только комплектующие для перехватчиков.

Новости партнеров

Новости партнеров