Почему Украина должна согласиться сейчас на ультиматум РФ, если в самое сложное время мы не согласились – Зеленский

Зеленский заверил, что "идти на ультиматумы России не собирался. И не собирается".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен соглашаться ни на какие ультиматумы России.

Об этом он сказал на церемонии открытия нового посольства Украины в Анкаре, комментируя завершение переговоров в Саудовской Араваии между США и РФ.

Пригласил Турцию присоединиться к мирному урегулированию

Глава государства заверил, что Украина никогда не пойдет на компромисс по поводу своей территориальной целостности и суверенитета.

"Как страна мы хотим мира; мы хотим, чтобы война закончилась. Однако мы хотим, чтобы окончание этой войны основывалось на определенных гарантиях безопасности. Мы ожидаем, что эти гарантии безопасности будут предоставлены США, ЕС, Турцией и всей Европой", – сказал Зеленский.

Он пригласил Турцию, по возможности предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, и предложил Анкаре присоединиться к процессу мирного урегулирования.

Никто Украине не помогал в начале вторжения – Зеленский

Зеленский напомнил, что в феврале 2022 года, когда Россия ночью начала полномасштабное вторжение, украинцы решили бороться и не испугались ултиматумов.

"Россия напала на Украину. И мы не могли ничего сделать, кроме того, чтобы взять в руки оружие и защищаться. И там не было никакой дипломатии. Украинцы начали защищать свое государство без всякой помощи мира. Никто Украине в этот момент не помогал. А потом, когда все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, что никуда не побежал президент Украины, и тогда все поняли, что нужно помочь Украине. И только тогда началась та или иная помощь – в разных объемах от разных стран", – сказал Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии: реакция Зеленского

Также он прокомментировал, что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии проходят об Украине без участия Украины.

"И у меня такое впечатление, что сейчас проходят какие-то переговоры об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что Кремль озвучивал такие же ультиматумы на переговорах в Беларуси и Стамбуле в начале 2022 года, против Украины их отвергла как неприемлемые.

"Никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси и Турции с россиянами не было. Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", – заверил.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский вышел со срочным заявлением в Турции

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России без участия представителей Украины и Европы.

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