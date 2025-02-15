Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не разрешил украинским министрам подписать соглашение с США о полезных ископаемых, поскольку документ не учитывает интересы Украины.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

“Соглашение подписывается на уровне министров, но я, как президент, оказываю влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать соглашение, ведь оно не готово и не защищает наши интересы”, – пояснил Зеленский.

По его словам, документ должен быть выписан юридически правильно и четко определять инвестиционные обязательства.

“Мы говорим об инвестициях в Украину и важно, чтобы все было оформлено корректно. Если соглашение связано с гарантиями безопасности, оно должно быть понятным”, – добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российский "фюрер" Владимир Путин боится президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

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