Почему Украина не получила предупреждения о ракетной атаке: что заявили в США

Воздушная тревога / © ТСН

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Украина не получила предупреждения от партнеров о последнем российском ударе баллистическими ракетами по Киеву. Президент Владимир Зеленский заявил, что заблаговременная передача разведданных о запусках таких ракет помогает спасать жизни. По информации Politico, в США объяснили отсутствие предупреждения неблагоприятными погодными условиями, однако в Киеве считают такое объяснение недостаточным.

Об этом издание Politico сообщило 13 октября.

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По словам Зеленского, в ходе последней атаки Россия применила более 100 беспилотников и пять баллистических ракет.

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«Разведывательная информация о запусках российских баллистических ракет помогает спасать жизни, и это один из самых важных вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей — когда есть заблаговременное предупреждение о баллистических ракетах», — заявил президент.

При этом он подчеркнул, что в этот раз Украина не получила предупреждения от партнеров.

Почему Украина не получила предупреждения о ракетной атаке

Как правило, Украина получает информацию о подготовке России к ракетным ударам через систему Battlespace Command and Control Center. Она используется для обмена информацией и координации военных действий, а среди тех, кто ею управляет или использует ее — военные США и стран НАТО.

Однако в этот раз предупреждения не последовало. По словам чиновника, осведомленного с ситуацией, американская сторона объяснила украинцам, что это произошло из-за плохих погодных условий.

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«Это в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому все больше людей беспокоятся, действительно ли дело было только в этом», — сообщил собеседник Politico на условиях анонимности.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на Варшавском форуме по безопасности во вторник, что обмен разведывательными данными через эту платформу продолжается.

Могла ли система предупреждения дать сбой

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что подобные проблемы уже возникали раньше. По его словам, иногда соответствующая информация не доходит до адресатов.

«Такое случается не в первый раз. Если в этот раз были конкретные технические проблемы, думаю, специалисты во всем разберутся. И они совместно с нашими партнерами решат эту проблему», — сказал Игнат.

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В то же время нет окончательного подтверждения, что отсутствие предупреждения на этот раз было вызвано именно технической неисправностью.

Связано ли отсутствие предупреждения с угрозами США прекратить обмен разведданными

Ситуация возникла на фоне сообщений о том, что на прошлой неделе США снова угрожали перестать передавать Украине разведывательную информацию, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Зеленский публично не подтвердил эти угрозы, однако заявил, что Украина в течение двух дней после оглашения президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия не атаковала российские НПЗ и энергетический сектор в целом.

По словам президента, Россия продолжила удары по украинской энергетической и критической инфраструктуре. За эти два дня атакам подверглись 19 регионов Украины.

Зеленский призвал США возглавить переговоры о прекращении войны.

Сам Трамп в понедельник заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. Он также сказал, что в случае нарушения договоренностей, ответственность будет лежать на обеих сторонах.

«На самом деле (президент России Владимир Путин — ред.) хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже хотел заключить соглашение», — заявил американский президент.

На вопрос журналистов во вторник, перестали ли США передавать Украине разведданные, новый пресс-секретарь Трампа Кэти Захария не дала прямого ответа.

«Мне нужно будет вернуться к вам с ответом», — сказала она.

Российская сторона отдельно не комментировала удары баллистическими ракетами. В то же время Минобороны РФ заявило о поражении военных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Зеленский, по его мнению, «не заслуживает паузы» в боевых действиях в рамках энергетического перемирия.

На данный момент неизвестно, было ли отсутствие предупреждения о баллистической атаке связано с техническими проблемами, погодными условиями или другими обстоятельствами. Украинская сторона ожидает выяснения причин инцидента, отмечает издание.

Напомним, 12 октября в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги.

После этого в Раде раскрыли катастрофические последствия без разведданных от США. В частности, народный депутат Галина Янченко подчеркнула, что американские спутниковые системы играют ключевую роль в выявлении ракетных пусков врага.

Также некоторые СМИ, по данным из собственных источников, сообщили, что администрация Дональда Трампа оказывает давление на украинское военно-политическое руководство, требуя прекратить атаки на НПЗ в России.

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