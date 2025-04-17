Почему Украина показала военнопленных из Китая: новые сигналы для Пекина и мира

Китайский военнопленный / © СБУ

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То, что Украина публично представила военнопленных из Китая перед журналистами и камерами, почти наверняка является нарушением норм международного гуманитарного права. Впрочем, Киев, очевидно, решил, что возможные репутационные потери от такой пресс-конференции перекрываются выгодами от участия двух захваченных китайских бойцов.

Об этом говорится в статье CNN.

Очевидно, Украина руководствовалась идеей того, что предоставить китайским военнопленным возможность высказаться важнее, чем защитить их от «оскорбления и публичного любопытства» — под эту категорию, согласно Международному Комитету Красного Креста, подпадает и защита от СМИ.

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Китай постоянно заявляет о нейтралитете в войне России против Украины и неоднократно призывал своих граждан не вмешиваться во внешние конфликты. Впрочем, как главная дипломатическая и экономическая опора Москвы Пекин находится под пристальным наблюдением Киева.

Роль иностранных бойцов в войне РФ против Украины

Иностранные бойцы участвовали в этой войне с обеих сторон с самого начала. Список, который CNN просмотрела в конце 2024 года, показывает, что Украина удерживает среди пленных шестерых граждан Шри-Ланки, семерых — Непала, а также людей из Сомали, Республики Конго, Сьерра-Леоне, Египта, Сирии и около десятка постсоветских стран. В январе Украина также захватила двух северных корейцев.

После объявления о взятии в плен китайцев — после которого Украина также заявила, что располагает информацией о еще 155 гражданах КНР, воюющих за Россию — возник большой интерес к тому, как происходил их вербовочный процесс и было ли в нем вовлечено правительство Китая.

Президент Владимир Зеленский не стал уменьшать эти подозрения, когда его спросили, является ли присутствие китайцев в Украине частью официальной политики Пекина.

«У меня пока нет ответа на этот вопрос. Служба безопасности расследует это. Мы не утверждаем, что кто-то отдавал приказ, у нас нет такой информации», — сказал Зеленский на прошлой неделе.

Впрочем, президент Украины подчеркнул, что Киев считает, что Пекин знает, что происходит.

Китайские пленные отрицали всякую причастность своего правительства. Они отмечали, что действовали самостоятельно и вдохновились видео с TikTok. Одно из таких видео уже более года распространяется по китайским соцсетям. По всей вероятности, оно было создано для российской аудитории, а китайские субтитры были добавлены впоследствии. На ролике видны российские солдаты во время тренировок. Российский текст призывает: «Ты мужчина — будь мужчиной», а субтитры на китайском объясняют финансовые условия.

Невозможно определить, было ли это видео сделано официальной структурой или обычными пользователями соцсетей. Но один из пленных рассказал, что подобные видео производят впечатление в Китае, где ценится военная сила, но возможностей для боевого опыта очень мало.

Почему Украина показала китайских пленных именно сейчас?

Хотя Украина уже проводила пресс-конференции с пленными, в частности, из Непала и стран Африки, появление китайских бойцов — случай нетипичный. И это не случайность. Событие произошло на фоне усилий Киева усилить свой голос в Вашингтоне, где администрация Дональда Трампа не слишком продвигается в попытках заставить Кремль к прекращению огня.

Внимание США также приковано к Китаю, которого в Белом доме считают главным геополитическим соперником и атакуют все более новыми торговыми тарифами.

«Для Зеленского выгодно усиливать любые сигналы о том, что поддержка России со стороны КНР может выходить за пределы дипломатической или экономической. Но сигнал был, вероятно, адресован не только США«, — говорится в статье.

Андерс Пук Нильсен из Королевского оборонного колледжа Дании считает, что Киев также обеспокоен сближением Евросоюза с Китаем, ищущих точки соприкосновения на фоне торговых войн с США.

«Кажется, что между Европой и Китаем появляется потенциал для сотрудничества по другим вопросам. Это очевидный политический ход, чтобы акцентировать внимание именно на этом аспекте — участии китайцев в войне на стороне России», — объяснил Нильсен.

Пекин безусловно воспринял это как политический сигнал.

«Мы призываем заинтересованные стороны объективно и трезво оценивать роль Китая и не делать безответственных заявлений», — заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, не называя конкретных имен.

Напомним, правительство Китая отрицало свою причастность к участию граждан КНР в войне России против Украины. Пекин пообещал после проверки всех обстоятельств оценить действия пленных китайцев в соответствии с национальным законодательством.