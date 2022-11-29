Почему Украине не дают ракеты дальностью до 800 км: Арестович заявил о дипломатическом шпагате Запада

Арестович напомнил, что еще год назад Запад отказывался предоставить Украине Stinger, так что и с дальнобойными ракетами все может измениться.

Запад не предоставляет Украине ракеты дальностью до 800 км, потому что оказался на дипломатическом шпагате: с одной стороны, НАТО стремится к тому, чтобы война в Украине не распространялась на страны ЕС, а с другой – не хочет, что боевые действия перенеслись вглубь России.

Такое мнение советник Офиса президента Алексей Арестович выразил в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

По оценкам Арестовича, если бы Украине предоставили ракеты до 800 км, то возникло бы что-то вроде военного паритета с Россией. Ведь тогда эти ракеты смогли бы долетать до российских авиабаз со стратегическими бомбардировщиками.

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Советник ОП в то же время убежден, что западные партнеры и дальше будут вооружать Украину. Ведь регулярно появляются сообщения о новых видах вооружения, которых раньше не было.

В этом контексте Арестович прокомментировал информацию о том, что Пентагон рассматривает предложение компании Boeing по поставкам Украине дешевых высокоточных снарядов малого диаметра.

"Эти снаряды не слишком уж и дешевы. Каждый из них стоит 40 тысяч долларов. Если поставят, мы поблагодарим. Brimstone, говорят, британские пришли с лазерной наводкой – это вообще отличная штука", – заметил советник президентского офиса.

Он добавил, что это является ответом тем, кто утверждает, что Украину "посадят на голодный оружейный паек" за нежелание вести переговоры с Россией.

Арестович также напомнил, что еще год назад министр обороны Украины Алексей Резников просил Запад о ПРК Stinger. Ему отказывали из-за якобы угрозы эскалации. А на сегодняшний день у Украины не то, что есть Stinger, а уже и HIMARS. Согласно выводам советника ОП, когда на Западе говорят, что не дадут Украине дальнобойные ракеты или авиацию, это означает только одно – посмотрим, что будет через полгода или девять месяцев.

Арестович заявил, что мир сидит на дипломатическом шпагате. Ведь с одной стороны, НАТО стремится к тому, чтобы война не распространялась на европейские страны, а с другой – не хочет перенесения боевых действий вглубь России.

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"Если первый пункт о нерасширении войны мы понимаем, то на втором пункте по боевым действиям на территории России мы начинаем задавать вопросы: а что так вдруг нельзя переносить? По нас бьют, у нас массовые страдания мирного населения, они там в своих ток-шоу обсуждают откровенно Голодомор, а нам что, нельзя отвечать? Не очень справедливо", – рассказал советник ОП.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что единственным эффективным решением проблемы атак по энергетике Украины является предоставление ВСУ ракет дальностью 800 км и более.

А советник главы ОП Михаил Подоляк ранее рассказал, что ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км приблизили бы конец войны. Ведь ВСУ смогли бы уничтожить крупные военные склады врага в глубине оккупированных территорий.

По оценкам российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, на темпы поставок вооружения Украине влияет российская пропаганда, которой страна-агрессор продолжает пугать Запад.

Кулеба на саммите НАТО в Бухаресте: поставки оружия Украине – что решили

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