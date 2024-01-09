Почему уменьшилась активная помощь Украине от Запада: глава оборонного комитета Рады назвал два фактора

В последнее время объемы военной помощи Украине со стороны стран Запада заметно снизились. Глава оборонного комитета Рады рассказал, в чем причина внезапного сокращения поставок вооружений и боеприпасов.

Снижение объемов военной помощи Украине в последнее время было вызвано несколькими причинами. Среди них – низкие запасы в странах Запада, а также неготовность быстро нарастить производство.

Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

"К сожалению, одна из причин — это неготовность ОПК стран НАТО к войне такой продолжительности, да еще с такой интенсивностью затрат боеприпасов на поле боя, потребностями военной техники для содержания паритета с Россией, которая готовилась к войне десятилетиями", — сказал он.

По словам Завитневича, запасы, которые были на складах западных стран, в значительной степени израсходованы и требуют инвестиций для пополнения.

"Не следует забывать, что значительная часть вооружения, поставляемая Украине высокотехнологичной и ее выпуск требует не дней, а даже несколько месяцев", — добавил глава оборонного комитета Рады.

Заветневич отметил, что еще одна причина уменьшения военной помощи Украине является следствием объективных процессов – процедур, которыми развивается экономика Запада.

"Следует учесть, что на Западе нет военного положения, поэтому нет возможности резко менять объемы заказа и выделять ресурсы на производство вооружения и военной техники (ОиВТ). В отличие от авторитарных и дикторских форм правления, где в ручном режиме можно изменять контракты, государственные заказы и даже перепрофилировать целые предприятия, на Западе – рыночная экономика. Там все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его выполнение и большие штрафы за нарушение", – объяснил Завитневич.

Это означает, что для запуска производства какой-то номенклатуры должен быть остановлен выпуск другого, и соответственно компенсирован заказчику недополучение вовремя того, что было обещано.

Напомним, на днях в NYT вышла статья, что Украина скоро может испытать дефицит ракет для Patriot. Такую информацию корреспонденты обнародовали, ссылаясь на источники в Белом доме и Пентагоне.

В Воздушных силах прокомментировали эту статью. Представитель ведомства Юрий Игнат не скрывает, что есть дефицит зенитных управляемых ракет, впрочем, он призвал относиться к материалам из западных СМИ с "осторожностью".

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