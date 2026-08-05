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Почему Умеров из «Голоса» стал таким важным для президента: нардеп ответил
Почему выходец из фракции «Голос» Рустем Умеров вошел в ближний круг главы государства, объяснил народный депутат Сергей Рахманин.
Новоназначенный глава Службы внешней разведки (СВР) Рустем Умеров стал одной из ближайших фигур Владимиру Зеленскому, несмотря на то, что является выходцем из фракции «Голос», а не «Слуга народа».
Почему Умеров стал столь важным для президента, пояснил, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV.
Нардеп отметил, что нынешний состав команды Зеленского и ее состав 2019 года значительно отличаются. По его словам, команда президента полностью обновилась из-за новых условий, вызовов и угроз войны, что заставило главу государства искать новых людей с соответствующим набором навыков.
«Соответственно, он (президент Зеленский — Ред.) нуждается для новых людей, с одной стороны. Которые отвечают тем задачам, тем угрозам, тем вызовам, которые он решает сейчас. Имеющие соответствующий набор добродетелей, скилов, навыков, знаний, умений, как угодно это называете. Есть такое понятие в политике — коммутируется или не коммутируется. Есть определенный психотип, который заходит или не заходит тому или иному политическому лидеру. Очевидно, у Умерова набор добродетелей, заходящих президенту. Очевидно, он считает его блестящим переговорщиком», — отметил Сергей Рахманин.
Нардеп сравнил роль Умерова с функционалом Стивена Уиткоффа при Дональде Трампе.
«Он ничего не решает, он просто доносит месседжи, слушает и передает. В прямом и обратном направлении. Очевидно, что Зеленский считает, что это у него эффективно получается», — добавил Рахманин.
Что известно о Рустеме Умерове
Представитель крымскотатарского народа Умеров долгое время являлся помощником Мустафы Джемилева и сопредседателем межфракционного объединения «Крымская платформа». На выборах 2019 года зашел в парламент от фракции «Голос».
С 7 сентября 2022 по 5 сентября 2023 был председателем Фонда государственного имущества Украины.
Министром обороны Умеров был с сентября 2023 года. В июле 2025 года Умеров был уволен с должности министра обороны и назначен секретарем СНБО.
Напомним, что 3 августа этого года Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки.