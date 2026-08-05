Почему Умеров из «Голоса» стал таким важным для президента: нардеп ответил

Владимир Зеленский и Рустом Умеров / © Владимир Зеленский

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Новоназначенный глава Службы внешней разведки (СВР) Рустем Умеров стал одной из ближайших фигур Владимиру Зеленскому, несмотря на то, что является выходцем из фракции «Голос», а не «Слуга народа».

Почему Умеров стал столь важным для президента, пояснил, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV.

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Нардеп отметил, что нынешний состав команды Зеленского и ее состав 2019 года значительно отличаются. По его словам, команда президента полностью обновилась из-за новых условий, вызовов и угроз войны, что заставило главу государства искать новых людей с соответствующим набором навыков.

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«Соответственно, он (президент Зеленский — Ред.) нуждается для новых людей, с одной стороны. Которые отвечают тем задачам, тем угрозам, тем вызовам, которые он решает сейчас. Имеющие соответствующий набор добродетелей, скилов, навыков, знаний, умений, как угодно это называете. Есть такое понятие в политике — коммутируется или не коммутируется. Есть определенный психотип, который заходит или не заходит тому или иному политическому лидеру. Очевидно, у Умерова набор добродетелей, заходящих президенту. Очевидно, он считает его блестящим переговорщиком», — отметил Сергей Рахманин.

Нардеп сравнил роль Умерова с функционалом Стивена Уиткоффа при Дональде Трампе.

«Он ничего не решает, он просто доносит месседжи, слушает и передает. В прямом и обратном направлении. Очевидно, что Зеленский считает, что это у него эффективно получается», — добавил Рахманин.

Что известно о Рустеме Умерове

Представитель крымскотатарского народа Умеров долгое время являлся помощником Мустафы Джемилева и сопредседателем межфракционного объединения «Крымская платформа». На выборах 2019 года зашел в парламент от фракции «Голос».

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С 7 сентября 2022 по 5 сентября 2023 был председателем Фонда государственного имущества Украины.

Министром обороны Умеров был с сентября 2023 года. В июле 2025 года Умеров был уволен с должности министра обороны и назначен секретарем СНБО.

Напомним, что 3 августа этого года Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки.

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