Почему ускорились переговоры между США и Россией: разбор CNN

Путин и Трамп / © Associated Press

Администрация Дональда Трампа продолжает работать над мирным планом с Россией для завершения войны с Украиной. Москва якобы сигнализировала о том, что готова к заключению соглашения.

Об этом пишет CNN.

Не отмечается, продолжается ли работа над еще одним документом, или над тем, чтобы убедить Украину подписать документ из 28 пунктов, созданный Уиткоффом и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Издание также сообщает, что визит министра армии США Дэна Дрисколла и других военных чиновников совершен по указанию Дональда Трампа. Ожидается, что Дрисколл 20 ноября должен обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя, а также начать мирные усилия на основе плана, созданного Уиткоффом и Дмитриевым.

Напомним, 19 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что власти США «направили президенту Владимиру Зеленскому сигнал» — мол, «Украина должна принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией».

Собеседники агентства особо отметили, что предлагаемое Белым домом соглашение предусматривает отказ Киева от территорий, части вооружения, а также сокращение численности ВСУ.

Источники утверждали, что в Вашингтоне хотят, чтобы Киев принял основные пункты соглашения, подытожили в Reuters.

Также издание Politico сообщило, что Белый дом может в скором времени объявить соглашение об окончании войны России против Украины. Там надеются, что рамочный документ согласуют все стороны до конца этого месяца — и, возможно, «уже на этой неделе».

СМИ отметили, что Дональд Трамп принял проект мирного плана между Россией и Украиной, который администрация США тайно готовила последние недели в консультациях с российским и американским представителями.

Предварительные мирные переговоры, инициированные США, сосредоточены на замораживании линии фронта. Европа и Украина поддержали этот план как отправную точку новых переговоров, тогда как Кремль отклонил предложение, утверждая, что они заинтересованы не в прекращении огня, а в долгосрочном мирном соглашении.