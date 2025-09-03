- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему визит Путина в Китай был не слишком успешным - объяснил американский дипломат
В Китае Путин не получил значительной поддержки, на которую рассчитывал.
Визит президента России Владимира Путина в Китай пока нельзя назвать успешным. Он ищет большей поддержки со стороны Пекина и Северной Кореи.
Такое мнение высказал Джон Эдвард Хербст, бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США, в эфире телеканала КИЕВ24.
«Визит Путина в Китай пока не совсем успешный для Путина. Ему нужна большая поддержка от своих партнеров. В первую очередь от Китая, но также от Северной Кореи», — отметил Хербст.
Напомним, ранее мы писали о том, что российский лидер Владимир Путин цинично заявил о том, что понимание, достигнутые во время саммита на Аляске, открывают дорогу к миру в Украине.