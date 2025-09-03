ТСН в социальных сетях

232
1 мин

Почему визит Путина в Китай был не слишком успешным - объяснил американский дипломат

В Китае Путин не получил значительной поддержки, на которую рассчитывал.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Визит президента России Владимира Путина в Китай пока нельзя назвать успешным. Он ищет большей поддержки со стороны Пекина и Северной Кореи.

Такое мнение высказал Джон Эдвард Хербст, бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США, в эфире телеканала КИЕВ24.

«Визит Путина в Китай пока не совсем успешный для Путина. Ему нужна большая поддержка от своих партнеров. В первую очередь от Китая, но также от Северной Кореи», — отметил Хербст.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский лидер Владимир Путин цинично заявил о том, что понимание, достигнутые во время саммита на Аляске, открывают дорогу к миру в Украине.

