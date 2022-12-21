Почему визит Зеленского в Вашингтон важен и как это повлияет на Украину – объяснение аналитика из США

Аналитик считает, что Зеленскому также следует посетить и европейские государства.

Политический обозреватель из США Армен Чибухчян считает, что визит Владимира Зеленского в США крайне важен. Украинский лидер продемонстрирует свое уважение к американскому народу и так Украина сможет получить еще больше военной помощи.

Об этом пишет "24 канал".

Выступление президента в Конгрессе может обеспечить дальнейшую военную поддержку Украине, ведь сейчас там продолжаются дискуссии по этому поводу.

"Сейчас в США продолжаются дискуссии о помощи Украине. Демократы и республиканцы пытаются договориться. В каждом из лагерей есть представители, у которых есть сомнения. В этом плане визит Зеленского очень важен для поддержки самого Джо Байдена и той линии, которую он ведет", — сказал Армен Чибухчан.

Также, по мнению обозревателя, таким образом Зеленский продемонстрирует благодарность американскому народу за поддержку Украины, что очень ценят на Западе.

Армен Чибухчян подчеркнул, что президенту Украины следовало бы с аналогичными визитами посетить Великобританию, Германию и Францию, которые также передают Украине оружие.

Визит Зеленского в США: что известно

В среду, 21 декабря, украинский президент совершил визит в США. Эту поездку западная пресса уже сравнила с посещением США 26 декабря 1941 Уинстона Черчилля.

Зеленский уже встретился с Байденом в Овальном кабинете. Президент США осудил войну России против Украины и подчеркнул, что целью Путина является массовое убийство украинцев, а зиму диктатор использует как оружие против украинского народа. Также украинский президент выступит в Конгрессе.

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