Почему военные не хотят продолжать службу, а гражданские боятся мобилизоваться: уполномоченная президента дала ответ

В Украине непонимание в командовании о необходимости информации для солдат усложняет реформу Вооруженных Сил.

Многие военные покидают службы из-за отсутствия четкой информации о будущем, а в западных армиях этот аспект уже давно учтен.

Об этом рассказала Уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей военнослужащих Ольга Решетилова в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Первое, что мне кажется, и сдерживает гражданских людей идти в армию, и что вызывает желание покинуть Вооруженные Силы и другие военные формирования у тех, кто уже там, — это неопределенность. Ты не знаешь, что тебя ждет завтра. И это непонимание многих офицеров, старшего командования, высшего командования, которые считают, что солдату совершенно не нужно. он уйдет завтра и так далее", – рассказала она.

По ее словам, важно работать над реформированием мышления командования. Все военные, независимо от ранга, должны получать информацию о том, что их ожидает.

"И это то, с чем приходится работать — это такие ментальные, мировоззренческие изменения в головах командования. Солдат, сержант, младший офицер, старший офицер — все должны понимать примерно, что их ждет", — добавила Решетилова.

Она подчеркнула, что в западных армиях нет неопределенности – все запланировано вперед

"В том и отличие западной армии: у них заранее все определено, они знают, что их ждет сегодня, что завтра", — сказала она.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 9 кругов АД для семей военных, ПРОВАЛ МОБИЛИЗАЦИИ и ДОМ@ГАНИЯ РЕШЕТИЛОВА о ПРОБЛЕМАХ В АРМИИ!

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что недостаточность современного вооружения и техники в армии можно компенсировать за счет привлечения военнослужащих. Он также подчеркнул, что после решения Дональда Трампа остановить поставки вооружения, Украина может ожидать давление со стороны США и нуждается в решительных действиях.

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