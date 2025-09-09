Почему войну в Украине сложно завершить: Трамп назвал главную причину

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что продолжительность войны в Украине в значительной степени зависит от личных отношений между лидерами двух стран, которые, по его мнению, полны ненависти.

О своем взгляде на войну в Украине Трамп заявил в интервью американской радиостанции 77 WABC.

Личная рознь как главное препятствие

По словам Дональда Трампа, он был «очень удивлен» тем, что конфликт в Украине оказался настолько сложным. Он считал, что сможет завершить его «очень быстро», поскольку, по его словам, «прекрасно ладит» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако, как он отметил, каждый раз, когда кажется, что есть прогресс, российская сторона «сбрасывает еще одну бомбу». Трамп подчеркнул, что основная сложность состоит в личных отношениях между лидерами.

«Существует много ненависти между ним и Зеленским, как вы знаете, много ненависти. Это много плохой крови, и это много, много пролитой крови», - заявил Дональд Трамп, подчеркнув сложность мирных переговоров.

По его словам, пролитая кровь и ненависть усложняют завершение войны. Трамп добавил, что считал этот конфликт самым «простым» из тех, что он пытался урегулировать, но он оказался наоборот очень «сложным».

Потери и мирные инициативы

Трамп также упомянул о значительных потерях, которые, по его оценкам, понесет Украина. Он назвал цифру от 5 до 7 тысяч человек еженедельно, большинство из которых являются солдатами. Он отметил, что эти потери «ужасающие» и подчеркнул, что «молодые люди не должны умирать».

«Я покончу с этим», — в очередной раз пообещал Трамп.

Он также отметил, что уже урегулировал «семь войн» за время своего президентства, некоторые из которых продолжались более 30 лет, и он «гордится» этим. Трамп подчеркнул, что намерен завершить и этот конфликт, но признал, что "это, очевидно, не оказалось самым простым", как он ожидал.

