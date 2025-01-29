Почему встреча Путина с Трампом является большой победой для РФ: Портников объяснил

Предстоящая встреча диктатора Путина с новым президентом США Дональдом Трампом будет победой Кремля.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в интервью "Радио Свобода".

"Я не считаю, что Путин сменил позицию, когда он согласился на встречу с президентом США. Путин никогда не отказывался от встречи с президентом США. Это предыдущий президент США Джо Байден отказался от каких-либо контактов с Путиным после большого нападения России на Украину", – говорит журналист.

Портников напомнил, что до полномасштабного вторжения Байден несколько раз контактировал с Путиным и убеждал его не совершать эту ошибку. А Путин этими предупреждениями пренебрег. После этого было принято решение на самом высоком уровне в Белом доме, что все высокие контакты между президентами и другими высокопоставленными чиновниками прекращаются, пока Россия не прекратит свои агрессивные действия против Украины.

"Так что готовность нового американского президента встречаться с Путиным, когда война продолжается, это не изменение позиции, а безусловная дипломатическая победа Кремля. Потому что Москва таким образом демонстрирует, что попытки изоляции РФ в связи с вторжением в Украину потерпели фиаско", – говорит журналист.

Он отметил, что России и так удалось удержать свои дипломатические позиции на уровне контактов со странами Глобального Юга. К примеру, совсем недавно Путин принимал в Казани лидеров государств-членов БРИКС.

"Сейчас мы видим, что другие руководители, придерживающиеся политики нейтралитета, продолжают с ним контактировать, как в рамках БРИКС, так и вне ее. Но конечно, Путину не хватает контактов с западными лидерами. Поэтому он так болезненно относился к тому, что нет российско-американских саммитов", – отмечает Портников.

Журналист объяснил, что для американской администрации изоляция России от Запада была весомым инструментом давления. Дональд Трамп считает, что это – не инструмент давления.

"Но Путин не выглядит изменившим позицию человеком. Путин выглядит человеком, который одержал важную дипломатическую победу. И он даже не инициирует встречу. Он считает, что Трамп публично попросил его о встрече", — подытожил Виталий Портников.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин готовятся к телефонному разговору, который, вероятно, будет предшествовать очной встрече.

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