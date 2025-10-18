Почему встреча Трампа и Путина в Венгрии – "плохой знак" для Киева: политолог встревожил заявлением

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Getty Images

Реклама

Возможная встреча "фюрера" РФ Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Венгрии может стать повторением саммита на Аляске практически с таким же результатом. Будапешт – как место потенциальной встречи является "плохим знаком для Киева и оплеухой для Евросоюза".

Об этом заявил австрийский политолог и эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт пишет DW.

Эксперт акцентировал, что ЕС выступает за "всесторонние поставки оружия Украине". В частности, Киев обеспечил себе более сильные переговорные позиции. Впрочем, в это же время Трамп озвучивает решение встретиться с диктатором РФ из Венгрии, которая демонстрирует "самое положительное среди членов ЕС отношение к Путину и его войне".

Реклама

Профессор Манготт считает, что это будет "саммит двух великих держав".

"Все как в старые плохие времена, великие государства пытаются урегулировать вопросы... При этом в Будапеште не будет Украины, с которой Россия отказывается вести переговоры на уровне президентов", - констатирует он.

Другой риск предстоящей встречи в том, что Путин фактически не изменил своей позиции по поводу войны в Украине. В частности, Москва настаивает на том, что Украина, по меньшей мере, должна уступить часть своей территории и отказаться от вступления в НАТО, став нейтральной страной.

"Трамп должен сообщить Путину, что для Киева эти требования неприемлемы. Большой вопрос, который тогда произойдет. Провалятся ли переговоры?", - подчеркнул эксперт.

Реклама

Напомним, Дональд Трамп, комментируя результаты своей встречи с президентом Украины, снова озвучил свой "мирный план" - остановить войну "по линии боя" прямо сейчас. Продолжение боевых действий, говорит американский президент, может сделать урегулирование "слишком сложным в будущем".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что этот разговор может реально приблизить к завершению войны. Лидеры обсудили ключевые вопросы обороны: ситуацию на поле боя, потребность в дальнобойных средствах и системах противовоздушной обороны, а также перспективы дипломатического давления на Россию.