Почему выбор одежды Зеленского имеет значение — The Telegraph

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Во время своего визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский оказался перед неожиданной, но символически важной дилеммой – в чем явиться на встрече с Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Telegraph.

Администрация Трампа заранее дала понять: в Овальном кабинете президент Украины должен быть в костюме. Цель была прозрачна – подчеркнуть формальность встречи и создать психологическое давление на гостя.

Зеленский мог подчиниться протоколу и рискнуть осуждением части украинцев или прибыть в военной форме, которая стала его визитной карточкой, и, возможно, вызвать недовольство Трампа. В итоге он избрал компромисс: поверх полевой формы набросил военную куртку, аналогично тому, как делал на похоронах Папы Франциска в апреле.

Этот выбор был одобрен Трампом, который похвалил украинского коллегу за официальный вид во время встречи. Легкая шутка репортера о прошлых конфликтах по поводу костюма также вызвала смех в комнате.

Выбор одежды Зеленского давно вызвал споры среди американских консерваторов. Во время выступления в Конгрессе в декабре 2022 г. он появился в оливковой военной форме, символе солидарности с украинскими военными. Тогда это воспринималось как нарушение протокола и даже самомнение, что повлекло за собой критику со стороны правых СМИ и части политической элиты США.

Зеленский объясняет свой стиль тем, что выступает как воин, подобно Уинстону Черчиллю во время Второй мировой войны, который предпочитал удобную одежду официальному костюму, демонстрируя приверженность борьбе.

Выбор компромиссного наряда во время встречи с Трампом – это сигнал о готовности Зеленского уступить меньшие принципы для защиты более важных интересов своей страны.

Напомним, репортер Брайан Гленн, который в феврале 2025 года в Овальном кабинете расспрашивал президента Украины Владимира Зеленского по поводу костюма, извинился перед ним и на этот раз сделал комплимет.