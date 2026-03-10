Пекар: Наша политическая ненависть – главный подарок Москве / © Associated Press

Несмотря на многочисленные попытки России разделить украинцев по языку, религии или региону проживания, единственным реальным «разломом» в обществе остается политическая вражда. Именно на этом сейчас фокусируются российские ИПСО.

Такое мнение высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь на своей странице в Facebook.

«Россияне долго пытаются нас расколоть по каким-то стандартным разломам. Восток — запад, уехал — остался, бедные — богатые, язык в быту, церковь и т.д. Ничего не выходит. Социология показывает: нет этих разломов», — отметил эксперт.

По его наблюдениям, украинцы в целом хорошо относятся к людям из других регионов страны, другим конфессиям, другому языку и тому подобное. Ненавидят только одну категорию людей — сторонников другой политической силы.

«Это взаимно. И это не удается убрать. Ибо тысячи людей каждый день делают что-то для того, чтобы уменьшить языковые, этнические, религиозные расколы. А политические расколы, напротив, пытаются увеличить. Такое было уже сто с лишним лет назад. И тогда плохо кончилось», — напомнил политолог.

Пекарь подчеркнул, что россияне также не забыли об этой особенности украинского общества и теперь используют ее по полной.

Политолог объясняет, что любая дезинформация или абсурдный фейк будут иметь успех, если они привязаны к политическим лидерам или их известным последователям. Это создает ситуацию, где:

Сторонники одной силы готовы поверить в самые страшные преступления оппонентов без доказательств.

Любое публичное лицо, аффилированное с политической командой, автоматически становится мишенью для обвинений в государственной измене или коррупции.

«Нет такой глупой или страшной вещи, которую не мог бы сделать Порошенко, по мнению сторонников Зеленского, и Зеленский, по мнению сторонников Порошенко. То же касается и аффилированных с ними лиц, независимо от профессий, статусов и должностей. Причастен ли к одной из политических команд? Значит, воровал деньги мешками, организовывал контрабанду золота, оружия и наркотиков, распинал мальчиков в трусиках, любил гусей, снабжал данные вражеской разведкой и пытался продать страну рептилоидам», — рассуждает политолог.

Он отметил, что политическая ненависть разгорается во время подготовки к выборам. Однако выборов, если потеряем страну вообще не будет.

«Но креативные команды надо держать в тонусе, так что пусть ребята играют. Это опасно: нельзя детям (т.е. безответственным персонам) играть со спичками, потому что сожгут всю страну. Я понимаю, что призыв к временному политическому перемирию ради победы будет высмеян всеми сторонами. Поэтому могу только обратиться к читающим: фильтруйте. Не верьте всем звучащим со всех сторон фейкам… Не надо дарить Москве побед», — подытожил Валерий Пекарь.

