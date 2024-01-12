Почему Йемен вступил в войну между Израилем и ХАМАСом: какое у них вооружение

В Йемене хуситы официально объявили о вступлении в войну Израиля и ХАМАС. Они пытались обстрелять Израиль беспилотниками и ракетами.

Об этом пишут "Факты".

Йемен, или Республика Йемен — это страна в юго-западной Азии, граничащая с Саудовской Аравией и Оманом.

На территории Йемена действуют так называемые хуситы – военизированная шиитов-зейдитов. В 2014 году они взяли под контроль Сану – столицу. Там началась гражданская война, которая продолжается до сих пор.

Хуситы совершали нападения на Саудовскую Аравию после 2015 года, когда страна вмешалась в войну в Йемене. По информации СМИ, группировку поддерживает Иран и ливанская Хезболла. Хуситы в основном становятся на сторону палестинцев, угрожают Израилю и США.

Эксперты проанализировали вооружение, которое есть у хуситов. Среди замеченного – ракеты Ghadr-F.

Вооружение имеет местное название – Toufan. Эти ракеты имеют дальность около 2 тыс. км. По разным оценкам, вооружение имеет вес боевой части в 750-800 кг при стартовом весе в 19 тонн.

Уже 31 октября хуситы пытались атаковать Израиль ракетой Ghadr-F. Однако цель была сбита комплексом противоракетной обороны Arrow 3, что является первым реальным боевым использованием этой системы.

Удалось идентифицировать и баллистическую ракету, имеющую меньшую дальность – около 1,4 тыс. км. Она считается версией иранской Rezvan. Аналогичную дальность имеет твердотопливная ракета Khaybar Shekan.

Есть в арсенале Йемена и более известная ракета Zolfaqar, имеющая дальность до 700 км. В то же время у страны есть крылатые Quds, которые считают версиями иранских Soumar. Модернизированные Quds-3 и Quds-4 имеют дальность около 2 тыс. км, поэтому Йемен может бомбить Израиль.

Также йеменские хуситы имеют в арсенале дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Премьер-министр йеменских хуситов Абдельазиз бин Хабтур утверждает, что якобы повстанцы являются так называемой частью сопротивления против Израиля. В целом она охватывает поддерживаемые Тегераном группировки в Ливане, Сирии и Ираке.

Напомним, что США и Великобритания готовятся нанести удары по хуситам в Йемене.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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