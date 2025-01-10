Почему законопроект о демобилизации не вносят в Раду: объяснение Минобороны

Замминистра акцентировал – для подачи законопроекта о демобилизации нужно создать такие условия, чтобы его реализация не привела "к исчезновению государства Украина".

Законопроект о демобилизации уже разработан. Сейчас прорабатываются механизмы, чтобы понять, как можно заменить большое количество людей, подлежащих демобилизации.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил во время часа вопросов правительству в парламенте.

По словам Гаврилюка, законопроект о демобилизации уже готов к передаче в Верховную Раду.

"Закон наработан, уже готов к его передаче в Верховную Раду через Кабинет министров Украины. Однако для того, чтобы этот закон был передан, нами сегодня нарабатывается ряд механизмов для того, чтобы понять, каким образом мы сможем заменить то большое количество подпадающих под демобилизацию людей", – рассказал замминистра.

Он добавил, что сейчас вырабатываются новые формы и способы ведения боевых действий.

"Если так честно говорить, то нам нужно для этого еще три месяца", – сказал Гаврилюк.

По его словам, для подачи законопроекта необходимо создать такие условия, чтобы реализация этого документа не привела "к исчезновению государства Украина".

Напомним, в конце декабря 2024 года Минобороны просило парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта 2025 года.

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