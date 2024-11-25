Почему заморозки не будет: Залужный предоставил доказательства, что Третья мировая уже продолжается – к чему готова Украина и мир

Третья мировая уже началась в Украине, а Запад не готов к полномасштабному противостоянию с так называемой "осью зла" – ТСН.ua обратил внимание на несколько громких заявлений и интервью на прошлой неделе, о которых полезно узнать каждому украинцу.

2024 года в Украине началась Третья мировая – заявление Залужного

Посол Украины в Великобритании и бывший главноком ВСУ Валерий Залужный, выступая на церемонии награждения "УП-100", сказал, что в 2024 году после прямого привлечения стран-автократий к войне РФ против Украины можно считать, что началась Третья мировая война.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия", – говорит эксголовком.

Залужный назвал факторы, об этом свидетельствующие:

Против Украины открыто воюют солдаты из Северной Кореи.

В Украине совершенно открыто убивают гражданских людей иранские "Шахеды".

В Украину летят ракеты северокорейского производства.

В Украине взрываются китайские снаряды, а в российских ракетах используются китайские детали.

"Простите меня, но я думаю, что большинство военных со мной согласятся. Я вас "поздравляю" — то, чего мы так долго ожидали, уже началось", — считает Залужный.

По его мнению, сейчас Бог дает шанс Украине и всему миру еще успеть сделать верные выводы.

Что думают в Украине об этом заявлении

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя заявление Залужного для LIGA.net, высказал мнение, что Третья мировая уже началась.

"Она (Третья мировая – Ред.) началась не сегодня и не вчера. Она началась, когда Россия начала переписывать базовые мировые правила. Вся мировая международная система сегодня в дырках. В ней нет ни доверия, ни желания понимать, что правила существуют и работают. Это не вопрос терминологии – Третья, Четвертая мировая. Вопрос в том, что система, построенная после Второй мировой, не действует с 2014 года. Мы можем за нее цепляться, но она "дожила", – говорит дипломат.

Климкин заметил, что Первая мировая война стала точкой перезагрузки европейского континента. Так же Вторая мировая.

"Поэтому говорить о великой Третьей европейской войне 100% можно. Это не вопрос сроков. Это вопрос понимания того, что мир уже не будет таким, как 10 лет. И если мы это поняли, то мир – нет", – считает бывший глава МИД. .

Историк и нардеп Владимир Вятрович считает, что проблема третьей мировой не в том, когда она начнется. А в том, что для России и ее союзников она продолжается.

"Дополнительная проблема для нас – (мировая – Ред.) война снова, как и первые две, на нашей земле. Но, несмотря на это, третья для нас может быть не только вызовом, но и шансом. На этот раз Украина — не территория, а субъект, у нас есть государство и армия. А еще союзников. Когда и они, наконец, осознают, что война началась, против четко сформированной оси зла будут воевать не только украинские воины", – считает Вятрович.

А экономический и политический эксперт Сергей Фурса не согласился с заявлением Залужного о Третьей мировой.

"Если вы действительно считаете, что в Украине началась мировая война, то по крайней мере не называйте ее Третьей. Потому что тогда это какая-то десятая мировая война", – говорит эксперт.

Он напомнил, что после завершения Второй мировой войны было уже много конфликтов, где одно из крупных ядерных держав воевало, а другую сторону поддерживали другие крупные ядерные государства. Речь идет о Корейской войне, войнах во Вьетнаме, Афганистане, Арабо-израильских войнах, конфликтах в Африке.

"Это всегда прямое или опосредованное участие ключевых государств. Кто-то воюет, кто-то снабжает противника оружием, кто-то посылает деньги и наемников, кто-то обеспечивает прикрытие в Совете Безопасности ООН. Просто обычно это было далеко от Украины. А теперь напали на нас. Но это было уже.

И действительно психологически хочется, чтобы это была не только наша проблема. Хочется, чтобы это было важно для всего мира так же, как важно для нас. Это естественно. Но это не меняет сущности. Прямого противостояния, армия на армию, ядерных держав нет. И они очень хотят, чтобы этого не

По его мнению, Залужный заявил о Третьей мировой, потому что работает над поддержкой Украины и пытается обратить внимание мира, в частности Британии.

"И нам нужно внимание. Нам нужно, чтобы британцы считали эту войну и своим риском. Но ведь не нужно нам становиться жертвой своей пропаганды. Потому что это создает ожидания. А неоправданные ожидания приводят к очень значительным разочарованиям", — рассуждает Фурса.

Что говорят в мире о Третьей мировой

Комментируя заявление Залужного, генерал США в отставке Джек Кин, бывший заместитель начальника Объединенных штабов США соглашается, что появление солдат из Северной Кореи на фронте является "очень важной эскалацией". Однако он не согласен с тезисом о Третьей мировой, передает "Радио Свобода".

"Он [Залужный] смотрит на Ближний Восток, и видит там союзника России, начавшего там войну, на Иран. Иран также является поставщиком ощутимой помощи [России]. Поэтому, с его точки зрения, для Украины это действительно может быть так. С нашей точки зрения – нет”, – говорит Джек Кин.

Британское издание The Independent также обеспокоено тем, что война в Украине глобализуется.

"Использование Путиным северокорейских боеприпасов и солдат является симптомом того, что война в Украине приобретает глобальный характер. Возможно, это еще не Третья мировая война, но давайте назовем ее "Мировая война Z", – говорится в статье.

Президент Сербии Александр Вучич назвал "ненормальными" тех, кто считает блефом ядерные угрозы Путина. Он считает, что мир идет к катастрофе.

Один из самых популярных подкастеров мира Джо Роган подверг критике президентов Байдена и Зеленского за попытку "развязать" Третью мировую войну.

"Зеленский говорит, что Путин напуган. Пошел ты на**й, чувак. Пошли вы, люди. Вы собираетесь начать Третью мировую войну. Возможно, это было бы хорошей вещью, которую мы хотели бы избежать от умирающего бывшего президента", — сказал Роган, имея в виду 82-летнего Байдена.

Он испугался, что Россия впервые в истории запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Это в первый раз в истории. "Такие ракеты могут нести ядерные боеголовки. Эта не несла, но если бы несла, все изменилось бы за мгновение", – нервничает Роган.

Готов ли Запад воевать по-настоящему

Европейские страны, скорее всего не готовы к войне с Россией на истощение, считает эксглавком Залужный.

По его мнению, на сегодняшний день нет противника, у которого хватит ресурсов для ведения широкомасштабных военных действий долговременный период. Залужный даже сомневается в том, что Китай сейчас готов вести широкомасштабные действия.

Что касается европейцев, то эксголовком считает, что Европа находится в теплой среде и не желает его сейчас покидать.

"Поэтому, по моему личному мнению, если они (европейцы – Ред.) готовы к такой войне в условиях "измора", то, пожалуй, с очень большими ограничениями", – сказал он.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Климкин справедливо заметил, что нужно четко определить, что мы подразумеваем под словом "запад".

"Часть наших партнеров сейчас спряталась в углу и смотрит, что происходит в Вашингтоне. Какие будут приоритеты. Будет ли Вашингтон что-то делать на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Пироритизация важна. США не могут сделать все и сразу", – говорит Климкин.

По его мнению, в сегодняшней реальности заменить доминирование США в смысле безопасности невозможно.

Еще один интересный факт, свидетельствующий о "готовности" Запада к войне — это то, что за три месяца Россия производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз производит за год.

Такие цифры привел министр обороны Германии Борис Писториус, предупредивший, что сейчас Европа стоит перед лицом долгосрочной угрозы.

Украина к 2030 – тяжелое будущее

Залужный предупредил, что, по его подсчетам, большой прорыв РФ может произойти после 2027 года.

"Но еще не факт, что именно в 2027 году, с учетом экономической и демографической ситуации, и что кто-то будет претендовать на войны такого масштаба, как преодоление территории противника", – сказал он.

По его мнению, российские военные, вероятно, и дальше будут использовать тактику "измора".

А может, война все-таки закончится

В то же время экс-глава МИД Климкин считает, что значительная часть Запада готова к заморозке войны в Украине.

"Если не подавляющая, то значительная часть Запада на сегодняшний день, имея разную мотивацию, готова на заморозку войны. Она готова к этой заморозке по каким-то компромиссным вариантам", – сказал дипломат.

Однако уточнил, что речь идет о компромиссах не в смысле фундаментальных уступок.

"Наши партнеры понимают, что заморозка или прекращение огня – это шаг, это не стратегия. И все равно нужные стратегии, но западная реальность не имеет четкой логики, как и в какую сторону", – добавил бывший глава МИД.

Климкин не верит, что войну можно завершить в 2025 году. По его мнению, вероятнее всего, удастся лишь заморозить боевые действия или снизить их интенсивность.

Также дипломат не считает, что при президентстве Трампа российско-украинская война закончится быстрее.

"Нет. Поскольку наша война – это не о прекращении огня. Это о том, что Россия не воспринимают нас как данность, как факт истории и политики. И собственно как людей, которые хотят сами решать свое будущее. Поэтому при Трампе у нас могут быть элементы деэскалации, возможно прекращение огня, могут быть переговоры. Но причины этой войны для Путина за время президентства Трампа не исчезнут", – подытожил. он.

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