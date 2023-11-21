Почему Запад дает недостаточно оружия и техники Украине: эстонская эксперт назвала 2 важные причины

По словам Кристи Райк, США и страны Европы до сих пор испытывают страх со времен Холодной войны, поэтому не хотят провоцировать Россию.

У поддержки Запада для Украины есть проблема – ее достаточно для того, чтобы украинцы выстояли, но не достаточно чтобы победили.

Об этом заявила заместитель директора Международного центра обороны и безопасности в Таллинне, эксперт по европейской безопасности Кристи Райк в интервью "РБК-Украина".

По ее мнению, страны Запада передали Украине недостаточное количество оружия и техники по двум основным причинам: Первая – страх спровоцировать Россию.

"Всегда есть тема, в которой западные страны колеблются и боятся, мол, если мы дадим это, мы спровоцируем эскалацию и т.д. Но какая еще эскалация возможна? Мы, как соседи России, видим, что она использует уже просто все свои силы, чтобы получить контроль над Украиной", – говорит Райк.

По ее словам, страх перед эскалацией оказывает сильное влияние на решения США и Германии. Этот страх уходит корнями еще в период Холодной войны – тогда пытались сохранять баланс и не провоцировать СССР.

Кристи Райк подчеркнула, что наоборот – опыт соседей РФ показывает, что Россию провоцирует слабость.

"Если России разрешат идти дальше, то она пойдет дальше. Уже нет смысла говорить о каком-то страхе перед эскалацией. Именно Россия продолжает эскалировать. Если в будущем ей покажется, что Альянс настолько слаб, что Россия может иметь шанс его подорвать и, возможно, даже атаковать некоторые из стран НАТО, она это сделает", – говорит эксперт из Эстонии.

Вторая причина – истощение запасов Запада

По информации Райка, почти через два года с начала вторжения союзники отдали Украине практически все, что у них было.

"Сегодня мы видим, насколько трудно предоставить европейцам боеприпасы Украине. У нас была инициатива дать Украине миллион снарядов в год. Но прошло уже полгода, и, насколько я знаю, примерно треть этих снарядов была предоставлена. Европа действительно пытается достичь миллиона, но ей не хватает производственных мощностей", – говорит Кристи Райк.

Ранее сообщалось, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Это 51-й транш, предоставленный Вашингтоном за каденции президента Джо Байдена.

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