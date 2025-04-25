Зеленский может не успеть на похороны Папы Римского: кто будет представлять Украину

Зеленский может не поехать в Ватикан на похороны Папы Франциска, но Украина будет представлена достойно / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского Франциска, однако заверил, что Украина будет достойно представлена на церемонии.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, участие в церемонии должны принять министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская.

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«Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Но мне важно быть здесь, в Украине, из-за военных заседаний и обсуждения вопросов противовоздушной обороны «, — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что для него важно быть в Украине. Однако Украина хочет выразить соболезнования Ватикану и Италии.

Напомним, Папа Римский Франциск, умерший в Пасхальный понедельник от инсульта, будет похоронен не в Ватикане, а в базилике Санта-Мария-Маджоре. Это первый случай за более чем столетие, когда понтифика хоронят за пределами собора Святого Петра.