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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский может не успеть на похороны Папы Римского: кто будет представлять Украину

Связи с Ватиканом имеют особое значение — не только через дипломатию, но и через усилия по возвращению депортированных украинских детей и в процессах обмена пленными.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Зеленский может не поехать в Ватикан на похороны Папы Франциска, но Украина будет представлена достойно

Зеленский может не поехать в Ватикан на похороны Папы Франциска, но Украина будет представлена достойно / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского Франциска, однако заверил, что Украина будет достойно представлена на церемонии.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, участие в церемонии должны принять министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская.

«Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Но мне важно быть здесь, в Украине, из-за военных заседаний и обсуждения вопросов противовоздушной обороны «, — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что для него важно быть в Украине. Однако Украина хочет выразить соболезнования Ватикану и Италии.

Напомним, Папа Римский Франциск, умерший в Пасхальный понедельник от инсульта, будет похоронен не в Ватикане, а в базилике Санта-Мария-Маджоре. Это первый случай за более чем столетие, когда понтифика хоронят за пределами собора Святого Петра.

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