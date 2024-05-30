Почему Зеленский устраняет высокопоставленных чиновников, имевших поддержку от США — The Washington Post

В качестве примера недоразумения между Киевом и Вашингтоном издание приводит ситуацию с визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский за последние недели устранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, считавшихся самыми близкими к Вашингтону.

Об этом пишет The Washington Post в четверг, 30 мая, со ссылкой на разговоры с украинскими, европейскими и американскими политиками в Киеве, Вашингтоне и Европе.

“Между Киевом и его западными сторонниками, в том числе Соединенными Штатами, возникают острые разногласия по поводу предстоящей защиты Украины от вторжения России. Украинские лидеры все чаще жалуются на то, что Вашингтон ограничивает их способность отвечать на нападения России, а политики США заставляют их делать больше для борьбы с коррупцией даже на фоне обострения войны”, — говорится в публикации.

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В качестве примера недоразумения между Киевом и Вашингтоном издание приводит ситуацию с визитом госсекретаря Энтони Блинкена, сыгравшего на гитаре в киевском баре, в то время как украинские чиновники из окружения Зеленского надеялись на более весомую поддержку.

Антикоррупционные требования США

Кроме того, Блинкен использовал свой визит, чтобы удвоить требования Украины бороться с коррупцией. "Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как и ее военная защита", – сказал Блинкен в своей речи, посвященной будущему страны.

После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что внимание Вашингтона не отвечает проблеме.

"Если бы мы были такими коррумпированными, как утверждает мнение, такие институции, как Европейский Союз и Международный валютный фонд, просто не давали бы нам денег", — сказал он журналистам.

В издании отметили, что за последние годы Украина действительно сделала многочисленные шаги по борьбе со взяточничеством, которые на Западе признают недостаточными.

В то же время официальные лица США — и некоторые украинские — в последние недели были обеспокоены устранением чиновников-реформаторов, готовых бороться с коррупцией в своих министерствах и оказавшихся особенно близкими к Вашингтону.

"Увольнение в этом месяце вице-премьер-министра Александра Кубракова, который сосредотачивался на инфраструктуре и восстановлении Украины, вызвало особую тревогу, заявили представители США и Европы", — пишет The Washington Post.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что США примут участие в организованном Украиной саммите мира в Швейцарии. Однако там не сообщили, прибудет ли на саммит президент Джо Байден.

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