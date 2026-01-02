Кирилл Буданов / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова новым руководителем Офиса президента. Глава ГУР имеет давние и глубокие связи с силовыми структурами Соединенных Штатов.

Об этом говорится в материале The New York Times.

По данным издания, Буданов еще задолго до начала полномасштабного вторжения был встроен в процессы сотрудничества с американской разведкой. Он проходил профессиональную подготовку в рамках специальных программ, поддерживаемых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

После получения ранения в Донбассе Буданов проходил реабилитацию в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида (Walter Reed National Military Medical Center).

Журналисты NYT подчеркивают, что это исключительное событие для иностранного военного, которое стало возможным только при прямом содействии американского правительства. Такой уровень доступа имеют единицы.

Издание также напоминает о пути Буданова в ГУР. Зеленский назначил его главой военной разведки в 2020 году, когда тому было всего 34 года. За это время ведомство снискало славу дерзкого организатора тайных операций.

Под руководством Буданова ГУР осуществляло сложные диверсии и ликвидации по линии фронта, в том числе и на территории России. Его уход с должности главного разведчика страны, по оценке журналистов, повлечет за собой серьезные «потрясения» в руководстве украинских спецслужб.

Переход одного из самых известных генералов Украины на политическую должность происходит в момент, когда в кулуарах все чаще обсуждают возможность проведения выборов после достижения гипотетического перемирия с Москвой.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что согласился возглавить Офис президента по предложению Владимира Зеленского. В своем заявлении он подчеркнул, что воспринимает этот пост как новый уровень ответственности и возможность сосредоточиться на ключевых вопросах стратегической безопасности государства в историческом для Украины времени.

Буданов поблагодарил президента за доверие и заверил, что продолжит работать для защиты страны и достижения справедливого мира.