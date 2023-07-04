Почетная ничья и почетная капитуляция: Пионтковский назвав две "партии" в РФ и оценил, которая победит

По его словам, простых россиян готовят к поражению в войне.

Верхушка в РФ, понимая неизбежный проигрыш в войне против Украины разделались на два лагеря – условно говоря "партию почетной ничьи" и "партию почетной капитуляции".

Об этом заявил живущий в США российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, передает FREEДOM.

"Готовит капитуляцию "партия почетной капитуляции". Мое видение, что решают в Москве так. Абсолютно все понимают, что Россия войну проиграла. И верхушка разделались на два лагеря: Путин и его ближайшее окружение... Все, чего сейчас добивается Путин – почетная ничья. Он забрасывает к вам всяких миротворцев, Папу Римского, африканских лидеров... с одной и той же идеей – перемирие, часть украинской территории остается в России. Путин продает это своему населению как почетную ничью и сохраняет свою власть", – говорит эксперт.

По его словам, значительная часть российских политических деятелей и военных понимают, что это нереально – что Украина и Запад не дадут Путину эту почетную ничью.

"И этих людей я называю "партией почетной капитуляции". Они понимаю, что придется уйти на границы 1991-го года... Еще полтора года назад все они были в одной партии. Эта партия называлась "Киев – три дня, НАТО собирайте манатки и убирайтесь вон".

Сейчас они поняли, что поражение неизбежно и надо спасать то, что намного более ценно, чем захват Украины или мировое господство, а именно – власть и громадная собственность внутри России. Вот это они хотят спасти организованным выходом из войны", – подытожил Пионтковский.

Ранее Андрей Пионтковский заявил, что Путин не способен отдать приказ о подрыве Запорожской АЭС.

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