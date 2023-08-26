Почти 4 млн тонн: россияне воруют зерно на временно оккупированных территориях и перепродают в РФ

Из них 1,4 млн тонн украли в Запорожье

На временно оккупированных территориях, за исключением полуострова Крым, было украдено 3,7 млн. тонн украинского зерна.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Из них 1,4 млн. тонн украли на Запорожье. Все это зерно грабится россиянами у фермеров, вынужденных сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных.

Далее зерно перепродается причастным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в РФ.

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"Центр национального сопротивления подчеркивает, что каждый причастный к воровству зерна будет нести ответственность согласно действующему законодательству Украины", — говорится в сообщении.

22 августа в СМИ сообщили, что президент Турции Эрдоган решил посетить Путина в России. По информации, которую получило издание, этот визит "станет важнейшим шагом для продления соглашения о зерновом коридоре".

Якобы сначала российский диктатор планировал сам лететь в Анкару, но передумал.