Почти 50 государств осудили Россию за злоупотребление в Совбезе ООН по похищению детей из Украины

Подписанты подчеркнули, что никакое количество дезинформации со стороны РФ не может ни опровергнуть истину, ни защитить от ответственности за преступления.

49 государств мира и Евросоюз осудили Россию за организацию заседания Совета Безопасности ООН относительно якобы правовых оснований похищения детей из временно захваченных территорий Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении.

"Сегодня Российская Федерация вновь злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН с целью распространения дезинформации по поводу организованных ею похищений и незаконных принудительных депортаций тысяч украинских детей", – говорится в тексте документа.

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В опубликованном заявлении отмечается, что о незаконном вывозе детей из Украины в РФ свидетельствуют многочисленные достоверные источники, такие как Международный уголовный суд, академические институты, СМИ и независимые неправительственные организации.

"Мы безоговорочно осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая, в частности, насильственную депортацию украинских детей, а также другие грубые нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Никакое количество дезинформации, которое распространяет Российская Федерация, не может ни опровергнуть истину, ни защитить людей от ответственности за эти преступления", – резюмировали авторы заявления.

Это заявление подписали: Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Украина, Великобритания, США и ЕС.

Statement on behalf of: pic.twitter.com/kcicaAwx5s — Канада Mission UN #StandWithUkraine (@CanadaUN) April 5, 2023

Напомним, 1 апреля Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Этот факт подверг критике президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что "террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где угодно".

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что членство России в Совбезе ООН незаконно, поэтому страна не имеет права председательствовать там.

Заметим, по данным на 28 марта, россияне незаконно вывезли из Украины более 19,5 тыс. детей.

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