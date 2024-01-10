Почти 50 стран осудили КНДР и РФ за передачу баллистических ракет и удары по Украине

По меньшей мере, 47 стран выступили с решительным осуждением Северной Кореи и России из-за нарушения ими многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, когда РФ незаконно получила от Пхеньяна баллистические ракеты и применила их по мирным городам Украины.

Об этом пишет Укринформ.

«Мы самым решительным способом осуждаем экспорт КНДР и закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также использование РФ этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года», — отмечается в совместном заявлении.

Применение этого оружия только усугубляет страдания украинского народа, поддерживает захватническую войну России и подрывает глобальный режим нераспространения.

Передача баллистических ракет вместе с любым другим оружием и связанными с ними материалами из КНДР в Россию «грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН», подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

«Мы внимательно следим за тем, что Россия предоставляет КНДР в обмен на экспорт оружия. Мы призываем КНДР и Россию придерживаться соответствующих резолюций СБ ООН и немедленно прекратить все нарушающие их действия», — отмечается в документе.

В заявлении также содержится призыв ко всем государствам-членам ООН присоединиться к осуждению Москвы и Пхеньяна, грубо нарушающим резолюции Совета Безопасности, обязательные к исполнению.

«Мы также призываем КНДР ответить на многочисленные и подлинные предложения вернуться в дипломатию, единственный путь к крепкому миру на Корейском полуострове»,- резюмировали в документе.

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Аналитики Института исследования войны (ISW) еще раньше писали, что Россия пытается получить баллистические ракеты из-за рубежа, поскольку они при определенных обстоятельствах более эффективны для поражения целей в Украине.

Российские войска регулярно применяют баллистические ракеты малой дальности для атак по украинским городам, расположенным ближе к линии фронта, и эти ракеты, по мнению военных аналитиков, более эффективно обходят украинские системы ПВО.

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