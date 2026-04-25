Почти 600 человек в сутки: самая активная женщина мира ошеломила суммой своих заработков

Актриса, которая снимается в фильмах для взрослых и получила прозвище «самая сексуальная активная женщина в мире», откровенно рассказала о своих финансовых достижениях. 28-летняя Энни Найт приоткрыла завесу тайны над тем, как она создает контент и куда тратит свое огромное состояние.

Об этом пишет Daily Mail.

Энни Найт, австралийка из Голд-Коста, начала свою карьеру в индустрии для взрослых в 2020 году. Она быстро приобрела популярность благодаря откровенным рассказам о своей личной жизни. В частности, звезда попала в заголовки газет после того, как через 12 часов вступила в интимную связь с 583 мужчинами, что привело к госпитализации из-за обострения эндометриоза.

В интервью Энни призналась, что ее карьера чрезвычайно прибыльна. Однако она заметила, что из-за перенасыщения рынка в интернете работать стало сложнее.

«Последние три года я стабильно зарабатываю шестизначную сумму в месяц», — заявила Энни.

По предварительным оценкам, ее средний доход составляет около 158391 фунта стерлингов, а в удачные месяцы эта сумма может достигать 316783 фунтов.

Несмотря на молодой возраст, Энни демонстрирует рациональный подход к управлению капиталом. Крупнейшими ее приобретениями стали собственный дом за 3 миллиона австралийских долларов и три объекта недвижимости, приобретенные в качестве инвестиций.

«Я стараюсь разумно распоряжаться своими деньгами», — говорит звезда.

Кроме того, значительная часть средств сейчас направляется на предстоящую свадьбу с ее женихом Генри Брейшоу.

Однако большое состояние принесло и большие проблемы. В декабре прошлого года звезда пережила настоящий ужас: неизвестный мужчина ворвался в ее дом и снимал ее на видео. После этого инцидента Энни была вынуждена потратить 10 000 долларов на модернизацию систем безопасности и найма частной охраны.

«Теперь у нас есть охранник, всегда готовый прийти на помощь. Его присутствие на нашей территории в течение двух ночей и модернизация всех наших систем безопасности обошлись примерно в 10 000 долларов», — рассказала она.

По словам Энни, теперь ее дом надежно защищен от любых посягательств.

«Он украсил весь дом, мы сейчас практически как Форт-Нокс. Никто туда больше не залезет! — подытожила актриса.

В настоящее время Энни Найт продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых создателей контента в своей нише, сочетая бурную карьеру с дальновидным планированием будущего.

Напомним, исследование показало, что порнография не всегда оказывает негативное влияние на сексуальную жизнь. В национальном секс-опросе в Германии приняли участие более 4 тысяч взрослых в возрасте от 18 до 75 лет, хотя бы раз в жизни просматривавших порнографический контент.

По результатам исследования, 62% респондентов заявили, что порно вообще не влияет на их сексуальную жизнь, 25% испытывают положительный эффект, 11% имеют смешанные впечатления, и только 2,5% сообщили о чисто негативном влиянии.

Исследователи также обратили внимание, что больше всего жалоб на сексуальные проблемы поступало от тех, кто просматривает порно реже всего. Одной из причин этого называют моральный конфликт, когда человек смотрит порно, но в то же время считает это неправильным, из-за чего возникают чувства вины, стыда и психологический дискомфорт.

Специалисты отмечают, что люди со строгими нравственными убеждениями или религиозным воспитанием чаще воспринимают пересмотр порно как проблему, даже если это случается редко. Сексологи подчеркивают, что так называемая «порнозависимость» часто является не настоящей зависимостью, а проявлением внутренних конфликтов, тревоги или подавленной сексуальности.