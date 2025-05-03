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Почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом — Зеленский прокомментировал атаку РФ на Харьков
Президент заявил, что никаких военных целей в Харькове не было.
В ночь на 3 мая 2025 года Россия в очередной раз обстреляла Украину. Харьков атакован десятками "Шахедов". Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. На сегодня известно о более чем 40 пострадавших. Везде работают спасатели и службы.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они вкладывают своих детей спать", — сказал глава государства.
"Отдавать такие приказы, выполнять их могут только изверги. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом, из-за которого теряются жизни. Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые стремятся к миру. Только сила и санкция", — подчеркнул глава украинской нации.
Напомним, что вечером 2 мая 2025 года в Харькове прогремели мощные взрывы .