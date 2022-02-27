Почти на 54 миллиона долларов: США предоставляют Украине дополнительную гуманитарную помощь

Почти на 54 миллиона долларов: США предоставляют Украине дополнительную гуманитарную помощь

Эта помощь позволяет гуманитарным организациям поддерживать граждан.

США решили предоставить дополнительную гуманитарную помощь народу Украины почти на $54 млн.

Об этом 27 февраля сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"США предоставляют дополнительную гуманитарную помощь народу Украины почти на $54 млн. Эта помощь позволяет гуманитарным организациям поддерживать граждан Украины и недавно пострадавших от непровоцированного и неоправданного нападения России", — говорится в сообщении.