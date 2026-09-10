Почти полтриллиона злотых: Польша подсчитала потери из-за войны в Украине

Польша / © ТСН

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Полномасштабная война в Украине нанесла польской экономике ущерб более чем на 490 миллиардов злотых. Наибольшее финансовое бремя легло на плечи обычных домохозяйств.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на расчет Главного статистического управления Польши.

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Аналитики ведомства оценили последствия четырех лет военных действий на востоке с 2022 по 2025 год. Общая сумма ущерба за этот период составила 490,1 миллиарда злотых. А это составляет примерно 3,5% совокупного ВВП Польши за 2022-2025 годы.

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Отмечается, больше всего от войны пострадали обычные домохозяйства — их убытки составили 292,1 млрд злотых. Корпоративный сектор потерял 126 млрд злотых, а органы местного и центрального самоуправления — 72 млрд злотых.

В ходе подсчетов эксперты принимали во внимание ряд факторов: масштабы помощи, предоставленной Украине и украинцам, ситуацию на рынке труда, экономические изменения, демографические показатели. А также опрос настроений поляков и влияние войны и наплыва беженцев на домохозяйства и предпринимательство.

Глава ведомства Марек Церпял-Волан пояснил, что во время подсчетов также учли, что из-за медленного роста зарплат после вторжения в феврале 2022 года люди стали меньше покупать. Кроме того, во внимание приняли расходы на оборону и падение доходов польской промышленности.

Отдельно эксперты отметили серьезный удар по строительству, где ущерб из-за падения доходов составил 120,9 млрд злотых. Это произошло из-за нехватки кадров. К примеру, в 2023 году украинских мужчин с временным проживанием в Польше стало меньше на 12,7%. Также из-за войны сильно выросли цены на материалы — подорожали сталь, цемент, стекло, асфальт, цветные металлы, заполнители и пластмассы.

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Напомним, ранее Польша подняла военную авиацию и усилила готовность систем ПВО из-за ударов российской авиации дальнего радиуса действия по Украине.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал поддерживать Украину и не допустить повторения ошибок прошлого, которые, по его словам, могут иметь опасные последствия для Европы.

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