Почти половина харьковчан готова проголосовать за Игоря Терехова на выборах мэра — опрос Актуально

Почти половина харьковчан готова проголосовать за Игоря Терехова на выборах мэра — опрос Актуально

Терехов также возглавляет рейтинг доверия.

Если бы выборы мэра Харькова состоялись в ближайшие выходные, их бы выиграл исполняющий обязанности городского главы Игорь Терехов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" 3-11 июля.

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Так, 62% жителей города выразили однозначную готовность принять участие в ближайших выборах мэра Харькова, которые должны состояться 31 октября.

Среди кандидатов лидирует Игорь Терехов, которого поддерживают 42,9% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании. Михаила Добкина поддерживают 17,8%, Юлию Светличную — 11,3%, Евгения Мураева — 10,9%, Александра Фельдмана — 6,9%. Рейтинг других кандидатов ниже 3%.

Терехов также возглавляет рейтинг доверия — ему доверяют 54% опрошенных горожан.

Самый высокий антирейтинг среди кандидатов на должность мэра у Михаила Добкина. Его бы не поддержали ни при каких обстоятельствах 34% опрошенных.

Именно Терехова харьковчане называют фаворитом выборов — в его победе уверен 61% горожан.

Выборка соцопроса составила 1200 респондентов. Аудитория: жители Харькова от 18 лет и старше. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 3-11 июля 2021 года.

Напомним, в мае компанией SOCIS был проведен опрос общественного мнения жителей Харькова. Тогда исследование также показало электоральное преимущество Игоря Терехова — среди респондентов, которые точно пойдут на выборы и определились, за него готовы были проголосовать 31,1%. На втором месте тогда был Михаил Добкин с 21,9%, на третьем — Юлия Светличная с 14,9%.

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