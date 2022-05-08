"Почувствовал готовность мира помогать нам": Зеленский об участии в видеоконференции лидеров государств G7

"Почувствовал готовность мира помогать нам": Зеленский об участии в видеоконференции лидеров государств G7

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил встречу лидеров государств "Большой семерки", в которой он принял участие вместе с премьером Канады Джастином Трюдо.

Глава государства призвал усилить санкционное давление на страну-агрессорку.

Об этом Зеленский заявил во время традиционного видеообращения 8 мая.

"Украина впервые стала участницей встречи лидеров государств "Группы семи", крупнейших мировых демократов. Обозначил наше видение того, что должно быть сделано для победы, свободы и обеспечения безопасности Украины. Призвал усилить санкционное давление на Россию и создать такие условия для Украины, чтобы война как можно скорее закончилась освобождением нашей земли, наших людей. В частности, это касается эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты. Предложил передовым государствам, нашим друзьям принять участие в восстановлении Украины после войны", — отметил он.

Президент также добавил, что на этой встрече почувствовал готовность мира помогать Украине.

"Погодили вместе совместное заявление "Группы семи" относительно войны, созданных Россией глобальных угроз и нашего уважения к общему историческому наследию, нашим общим ценностям, нашей свободе. Заявление максимально в интересах Украины и станет нашей основой дальнейшего сотрудничества. И главное, что почувствовал сегодня – это готовность мира помогать нам, и то, что мы уже достигли исторического результата, потому что для всего свободного мира понятно – именно Украина в этой войне сторона добра, Россия же – проигрывает, потому что зло всегда проигрывает», — добавил Зеленский.

"Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне" - обращение Зеленского

Напомним, что "Большая семерка" заявила о полной помощи Украине, осудила агрессию России и пообещала отказаться от ее нефти.