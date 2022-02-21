Под имением Медведчука необычная активность: много охраны и полиции

Под имением Медведчука необычная активность: много охраны и полиции

Из имения вывозят вещи, говорят очевидцы.

Под имением нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в течение нескольких последних часов 21 февраля происходит необычная активность.

Об этом сообщает Bihus.Info.

По данным журналистов, дом политика, который сейчас находится под домашним арестом, "оцепили многочисленные охранники, вероятно, "родной" для Медведчука охранной компании "Шторм", и полиция.

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"По словам очевидцев, из имения вывозили какие-то вещи. Впрочем, когда журналисты прибыли на место, то встретили только толпы охраны и полиции, которая блокирует выезды и уже обыскала запаркованное во дворе дома авто", – говорится в сообщении журналистов.

Находится ли сам Медведчук в имении – пока неизвестно.

Напомним, 18 февраля из Украины в Беларусь собственным авто выехала жена Медведчука – Оксана Марченко.

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