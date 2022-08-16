Под канадские санкции попали российские средства и имущество на $320 миллионов.

В рамках экономических санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокировано российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США).
Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, которая контролирует соблюдение санкций, пишет Укринформ.
"С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России", — говорится в сообщении правоохранители.
В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.
В прошлый раз данные об канадских санкциях против РФ были обнародованы в июне. С того времени общая стоимость замороженного имущества и средств выросла всего на 1 млн долл., хотя перечень подсанкционных лиц был существенно расширен.
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