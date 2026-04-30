Под руководством Буданова возвращение защитников из плена стало системным процессом,— эксперт

«Вы заметили, как возвращение наших защитников из российского плена стало системным процессом под руководством Буданова? Статистика говорит сама за себя: всего за четыре месяца этого года произошло уже 5 масштабных обменов. Результат – более 1100 военных и гражданских вернулись домой. Природа этого, по-моему, в коренной трансформации самого подхода. Ведь процесс возвращения пленных стал неотъемлемой частью переговорного процесса и вопрос возвращения домой наших военных и гражданских – один из важнейших треков мирных переговоров сегодня», – отметил эксперт.

Он добавил, что в процессе чувствуется и рука разведки, так как его двигают не громкие декларации или эмоции, а скрытые рычаги влияния, непубличные каналы коммуникации, привлечение посредников, работа с болевыми точками врага. В общем, многоуровневая стратегия с целью освобождения из российского плена всех наших и гражданских защитников.

«А вчерашнее совещание у президента с участием Буданова и команды Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными еще раз подтвердило: процесс окончательно вошел в новое русло. Речь уже не просто о количестве. Ведь когда президент публично говорит о возвращении "азовцев", о людях, которые 4 года были в плену - это прямой намек на способность команды работать и добиваться результата с самыми сложными кейсами. Конечно, за этим стоят тысячи часов работы. Даже часть пропавших без вести удалось перевести в новый статус подтвержденных пленных. И уже есть не один случай, когда наши герои, которых считали пропавшими без вести — вернулись домой», — напомнил блоггер.

По его словам, хотя международные партнеры были привлечены и раньше, расширение географии посредничества – от США до стран Ближнего Востока – свидетельствует о существенном усилении этого процесса.

«Теперь это не только дипломатия для дипломатии. Это использование международных игроков, которые создают для РФ дополнительные болевые точки и заставляют ее входить в переговорный процесс и, наконец, отпускать наших ребят», — подчеркнул политолог.

Именно поэтому, добавил он, вчерашнюю встречу у президента вряд ли стоит считать простым протокольным совещанием. Скорее, это свидетельство того, что сработал новый рычаг давления на Россию, который дал возможность вывести на финальный этап подготовки следующий масштабный обмен.

«А это еще одна наглядная иллюстрация коренной трансформации работы по возвращению пленных, — от ситуативных решений до системной модели стратегического менеджмента. И еще одна любопытная деталь. Украине удалось сломать обычаи войн, производя обмены во время боевых действий, а не после их завершения. Еще в 22 году Координационный штаб под руководством Буданова начал освобождать наших из плена и за время полномасштабной войны проведено уже 73 обмена. Домой удалось вернуть 9048 украинцев, среди которых как военные, так и гражданские лица», - заключил Петр Олещук.

