Под силу ли Трампу заставить Ким Чен Ына прекратить поддержку России: политтехнолог ответил

Во время предыдущего президентского срока Трампу удалось добиться некоторых договоренностей с Ким Чен Ином.
Вполне возможен сценарий, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время личной встречи с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном мог бы заставить Пхеньян прекратить поддержку агрессораРоссии.
Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина".
"Он (Трамп – Ред.) скажет: "Сколько тебе дает Путин? Я дам больше". У кого больше денег? В США. Он скажет так, или же так: "Ты же понимаешь, что у американских стратегических бомбардировщиков тоже есть цели на территории Северной Кореи. Не надо с нами играть в те игры, которые плохо для тебя закончатся". Так что такая беседа". будет", — объяснил Загородний.
По словам политтехнолога, Трампу уже удавалось достичь определенных договоренностей с Ким Чен Ыном во время предыдущей каденции.
"У Трампа была задача обеспечения безопасности Соединенных Штатов Америки", — добавил Загородний.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай сможет помочь остановить войну РФ против Украины. Трамп похвастался, что у него всегда были хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпином.
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