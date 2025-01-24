Под силу ли Трампу заставить Ким Чен Ына прекратить поддержку России: политтехнолог ответил

Вполне возможен сценарий, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время личной встречи с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном мог бы заставить Пхеньян прекратить поддержку агрессораРоссии.

Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина".

"Он (Трамп – Ред.) скажет: "Сколько тебе дает Путин? Я дам больше". У кого больше денег? В США. Он скажет так, или же так: "Ты же понимаешь, что у американских стратегических бомбардировщиков тоже есть цели на территории Северной Кореи. Не надо с нами играть в те игры, которые плохо для тебя закончатся". Так что такая беседа". будет", — объяснил Загородний.

По словам политтехнолога, Трампу уже удавалось достичь определенных договоренностей с Ким Чен Ыном во время предыдущей каденции.

"У Трампа была задача обеспечения безопасности Соединенных Штатов Америки", — добавил Загородний.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай сможет помочь остановить войну РФ против Украины. Трамп похвастался, что у него всегда были хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпином.

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