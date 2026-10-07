"Подарок Путину на день рождения": Зеленский сделал эмоциональное заявление о массированной атаке по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях масштабной ночной российской атаки с использованием ракет и беспилотников. Под ударом оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура в 12-ти областях. Глава государства призвал партнеров усилить украинскую ПВО ракетами к системам Patriot.

Об этом Зеленский написал в Сети.

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«Сегодня Путину на день рождения российская армия „подарила“ уничтожение жилого дома в Прилуках на Черниговщине. Это была обычная пятиэтажка. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших, 26 человек ранены, в том числе пятеро детей», — говорится в заявлении президента.

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По его словам, под завалами разрушенного здания еще могут находиться люди. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательные работы, пытаясь найти всех, кто может оставаться под обломками.

Зеленский раскрыл последствия атаки 7 октября

Зеленский также сообщил о повреждениях в результате российских ракетных ударов пяти многоквартирных домов в Днепре и четырех многоэтажек в Кременчуге. В результате атак погибли два человека, еще восемь получили ранения. В Запорожье российский дрон повредил многоэтажный дом. Кроме того, в Киеве погибли два человека, еще два — в Александрии.

«Мои соболезнования всем родным и близким погибших», — отметил глава государства.

Он также обратил внимание, что всего этой ночью российские войска атаковали инфраструктуру Киева и еще 12 областей. Одной из основных целей врага, по словам Зеленского, была украинская энергетическая инфраструктура.

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«Россияне хотели ударить болезненно и показательно. Это был один из самых подлых ударов: всего 70 ракет, много баллистики, также „шахеды“. К сожалению, удалось сбить только часть», — проинформировал президент.

Он подчеркнул, что российская баллистика остается одним из самых больших вызовов для Украины.

«И пакеты ПВО для нас сейчас — это жизненная необходимость. Именно поэтому мы ежедневно ищем ракеты к „петриотам“, которые могут и должны реально защищать жизнь людей здесь, в украинском небе. Благодарю всех, кто нам помогает», — резюмировал Зеленский.

Массированная атака РФ на Украину 7 октября — какие последствия

Напомним, российские оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на ряд регионов Украины. Под ударами оказались Киев и область, Кременчуг, Запорожье, Днепр и область, Кировоградщина и Прилуки на Черниговщине. ПВО обезвредила 161 воздушную цель, однако зафиксированы попадание на 18 локациях.

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В Киеве последствия ударов есть в четырех районах: в Оболонском и Шевченковском — нежилая застройка, в Подольском загорелось офисно-складское здание, а в Дарницком из-за падения обломков на территории гаражного кооператива погибли два человека.

В Киевской области в Обуховском районе повреждены склады, а в результате попадания в центре реабилитации птиц «Садыба Нюшаник» сгорел стационар с птицами и животными.

В Кременчуге враг попал в жилой район, повредив многоквартирные дома — по меньшей мере два человека погибли, город получил масштабные разрушения инфраструктуры.

В Запорожье атаковали транспортный объект.

В Днепре повреждены промышленное предприятие, многоэтажки и спортклуб, а на Днепропетровщине двое раненых.

В Кировоградской области в Александрии в результате ракетного удара по промышленному объекту погибла женщина, трое травмированы, двое не выходят на связь.

В Прилуках крылатая ракета попала в жилую многоэтажку — по предварительным данным ГСЧС, погибли четыре человека, 20 травмированы (среди них трое детей), также поврежден Центр творчества детей и юношества и предприятие.

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