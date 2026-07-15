Подарок Трампу: после смерти сенатора Грэма в США изменили его санкционный законопроект против РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Во вторник, 14 июля, американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий представили обновленную версию комплексного законопроекта о санкциях против России. Документ направлен на усиление давления на официальных лиц РФ и уменьшение зависимости третьих стран от российских энергоносителей. Однако главным изменением стало существенное смягчение тарифных угроз крупным импортерам, таким как Китай и Индия, с целью привлечения более широкой поддержки документа.

Об этом пишет Reuters.

Договоренность с Трампом и память о Грэме

Продвижение законопроекта началось лишь за день до внезапной смерти умершего в субботу сенатора-республиканца Линдси Грэма, 11 июля. Во время своего последнего визита в Украину в пятницу Грэм объявил, что достиг принципиальной договоренности с президентом США Дональдом Трампом о движении этого документа вперед. Помощники сенаторов выражают оптимизм по поводу шансов на принятие, поскольку документ уже имеет 26 соавторов и получил политическое одобрение со стороны Белого дома.

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Во время разговора с журналистами Трамп подтвердил свою поддержку, назвав это данью памяти Грэма. По его словам, сенатор хотел этого больше всего. Трамп выразил уверенность, что законопроект будет принят.

«Мы достаточно уверены в его пути. Это в честь Линдси. Это было его дело. Он хотел этого превыше всего», — заявил Дональд Трамп.

Как именно смягчили санкции

Оригинальный законопроект, представленный Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем в апреле 2025 года, предлагал ввести единую тарифную пошлину в размере 500% для любых покупателей российских энергоносителей. В обновленной версии эту угрозу существенно снизили. Помощники сенаторов объяснили, что это компромисс, необходимый для получения поддержки всех сторон и реального продвижения инициативы.

Теперь максимальную пошлину в 100% предлагают накладывать всего на пять крупнейших покупателей российской сырой нефти, а не применять общий тариф для всех. Также документ предусматривает исключения для стран, импортирующих менее 15% российского газа и предпринимающих значительные шаги для уменьшения этой зависимости. Потенциально под это увольнение могут попасть Япония, Франция, Венгрия и Бельгия.

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Удар по «теневому флоту» и право Трампа отменять санкции

Несмотря на смягчение тарифов для третьих стран, законопроект сохраняет жесткие ограничения против самой России, в частности против «теневого флота» танкеров, не использующих западные морские услуги. Также под санкции попадают российские финансовые учреждения, в том числе Центральный банк РФ, и крупнейшие государственные энергетические проекты, такие как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» 1, 2 и 3.

Существенной политической уступкой Белому дому стала новая норма, позволяющая Трампу отменять санкции. Он сможет это делать, если решит, что это отвечает национальным интересам США. Трамп также предложил добавить в законопроект санкции против Ирана и «Хезболлы», назвав это «очень большой вещью». Однако Ричард Блюменталь призвал продвигаться именно с текущей версией, согласованной с президентом.

«Со всем уважением к президенту, он одобрил этот законопроект, и мы должны двигаться вперед с этим законопроектом, а не открывать его, по моему мнению, для других потенциальных целей», — подчеркнул сенатор Блюменталь.

Напомним, ЕС снова не согласовал новый пакет санкций против России. Утром 15 июля послы государств-членов ЕС снова соберутся в Брюсселе, чтобы попытаться достичь компромисса относительно нового пакета ограничений.

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