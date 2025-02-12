Поддержит ли Британия вступление Украины в НАТО: Джон Хили прокомментировал заявление главы Пентагона

Министр обороны Британии Джон Хили на пресс-конференции после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 12 февраля, заявил, что Украина должна стать полноценным членом НАТО. В то же время Гили отметил, что этот процесс требует определенного времени для реализации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Британский министр, председательствовавший на "Рамштайне", уверен, что "место Украины – в НАТО", но он не исключает, что процесс вступления может быть долгим.

"Я всегда четко заявлял, что законное место Украины – в НАТО. Это процесс, который займет некоторое время. Наш долг, мой долг как министра обороны, обязанность стран за нашим столом – сделать так, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию", – подчеркнул Хили.

Он добавил, что сегодняшнее заявление нового главы Пентагона Пита Гегсета подтвердило его "приверженность дальнейшему участию" США в контактной группе в формате "Рамштайн", которая координирует международную помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии.

"То, о чем он заявил – это его обязательство", – подчеркнул Хили.

По мнению британского главы оборонного ведомства, цели Соединенных Штатов и Великобритании совпадают – "увидеть долгосрочное разрешение конфликта" между Украиной и Россией.

"Это решимость работать бок о бок, но также видеть, как другие страны, особенно в Европе, усиливают поддержку Украины. И мы будем усиливать поддержку, будем делать больше для европейской безопасности, ... больше оборонительных расходов — мы будем это делать", — подытожил Хили.

Напомним, министр обороны США отверг участие американских военных в миротворческой миссии в Украине, а также заявил, что Киев должен отказаться от возвращения оккупированных территорий и вступления в НАТО.

Читайте также: