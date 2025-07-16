Поддержит ли Италия инициативу США по закупке оружия для Украины: Мелони ответила

Джорджа Мэлони / © Getty Images

Реклама

Италия не присоединится к инициативе США по покупке оружия для Украины. Причина – нехватка средств.

Об этом сообщает La Stampa.

Соответствующее заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.

Реклама

"Мы не будем покупать американское оружие", - заявила она.

Добавляется, что будут продолжаться только плановые закупки. Рим будет способствовать логистике для Киева.

Впрочем, Италия — не единственная страна, которая отказалась присоединиться к инициативе. Решения не поддержали Франция, Венгрия и Чешская Республика.

Как написали в Politico, европейские лидеры быстро поняли, как работать с Дональдом Трампом. Да, они избрали подход, который заключается не в убеждении, а в обходе. Они отвергли открытое давление, а вместо этого — предложили президенту США выгодное соглашение, объединяющее американскую прибыль с европейской инициативой.

Реклама

В результате одобрение американским президентом плана, согласно которому европейские страны будут закупать американское оружие для Украины, а НАТО будет координировать поставки.

«И хотя Трамп представил это как собственную инициативу, в Европе говорят другое: договоренности были сформулированы ранее — в частности при участии Германии — и озвучены только после того, как стало ясно, что Путин исключает попытки договориться о перемирии», — говорится в материале.