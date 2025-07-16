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Поддержит ли Италия инициативу США по закупке оружия для Украины: Мелони ответила
Италия продолжит плановые закупки для Украины, но не будет поддерживать инициативу США.
Италия не присоединится к инициативе США по покупке оружия для Украины. Причина – нехватка средств.
Об этом сообщает La Stampa.
Соответствующее заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.
"Мы не будем покупать американское оружие", - заявила она.
Добавляется, что будут продолжаться только плановые закупки. Рим будет способствовать логистике для Киева.
Впрочем, Италия — не единственная страна, которая отказалась присоединиться к инициативе. Решения не поддержали Франция, Венгрия и Чешская Республика.
Как написали в Politico, европейские лидеры быстро поняли, как работать с Дональдом Трампом. Да, они избрали подход, который заключается не в убеждении, а в обходе. Они отвергли открытое давление, а вместо этого — предложили президенту США выгодное соглашение, объединяющее американскую прибыль с европейской инициативой.
В результате одобрение американским президентом плана, согласно которому европейские страны будут закупать американское оружие для Украины, а НАТО будет координировать поставки.
«И хотя Трамп представил это как собственную инициативу, в Европе говорят другое: договоренности были сформулированы ранее — в частности при участии Германии — и озвучены только после того, как стало ясно, что Путин исключает попытки договориться о перемирии», — говорится в материале.