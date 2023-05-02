"Поддерживаем политику открытых дверей НАТО": в Госдепе рассказали, ждут ли Украину в Альянсе

США не против Украины в НАТО: но решение должно быть принято всеми странами-членами.

Соединенные Штаты Америки поддерживают присоединение к НАТО новых членов, в том числе Украины, но сейчас сосредоточены на поддержке нашего государства в противодействии российской агрессии.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Ведант Пател, — пишет Укринформ.

«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО», — отметил представитель Госдепа займу. США о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Но это решение очевидно должны принимать коллективно все страны НАТО. В настоящее время основной фокус внимания сосредоточен на поддержке Украины в противостоянии агрессии России.

«Это агрессия РФ, это российские атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, Россия не уважает основы Устава ООН, касающиеся территориальной целостности и суверенитета. Так что именно на этом мы продолжим сосредотачиваться», — резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.

Вступление Украины в НАТО: детали

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что политическое решение о сроках вступления Украины в НАТО должно быть принято на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Дмитрий Кулеба также сообщил, что еще две страны поддержали вступление Украины в НАТО.

Вицеспикер парламента Венгрии Дора Дуро сделала скандальное заявление, что вступление Украины в НАТО возможно только при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все сделала для того, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была удовлетворена на саммите в Вильнюсе.

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